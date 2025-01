Promotions hiver 2025 : des vols Algérie-Tunisie à prix cassés avec cette compagnie aérienne

La compagnie aérienne Tunisair offre à ses voyageurs des billets de voyage à destination de l’Algérie à prix cassés ! Elle propose de profiter des réductions exceptionnelles pour leurs prochaines vacances en Tunisie, même en hiver.

Pour Tunisair, c’est le moment idéal pour les voyageurs de réserver leurs billets d’avion et de profiter de vacances ensoleillées, même en pleine saison froide.

Vols Algérie – Tunisie : importantes réductions sur les billets de voyages en hiver

Dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel, la compagnie aérienne tunisienne annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur ses vols internationaux. Plusieurs destinations sont concernées, à savoir : la France, l’Espagne, l’Italie, le Canada, la Belgique, la Turquie, l’Autriche, l’Égypte, l’Allemagne, le Maroc, la Suisse, l’Afrique de l’Ouest, le Royaume-Uni et l’Algérie.

Par ailleurs, l’offre de Tunisair est valable sur les vols en provenance et à destination de l’Algérie. Le transporteur aérien invite ses passagers à réserver leurs billets avant le 31 janvier, date limite de cette promotion. Ces réductions s’appliquent sur les voyages programmés jusqu’au 31 mai 2025, hors vacances scolaires.

« Promo Hiver 2025 : Ne manquez pas les offres spéciales de Tunisair« , écrit la compagnie aérienne dans son communiqué.

Voici comment profiter de la promotion de Tunisair

Dans le cadre de cette promotion, Tunisair affiche ses billets de voyage entre Oran et Tunis, à partir de 89 euros, le voyage de l’aller, et à partir de 95.58 euros, le prix de voyage pour le retour vers le pays d’origine. De plus, sur le créneau Alger – Tunis – Alger, les billets de voyage sont proposés à 82.80 euros pour l’aller et 90 euros pour le retour.

Par ailleurs, pour pouvoir profiter de cette offre promotionnelle, il convient de réserver son billet voyage sur le site de la compagnie ou via ses agences partenaires. Les réservations sont aussi disponibles sur l’application mobile de la compagnie aérienne.

Les clients de la compagnie pourront réserver leurs billets de voyage via le call center via le 81 10 77 77 ou au +216 70 019 160, puis finaliser l’achat en ligne. L’offre de Tunisair est soumise à des conditions de disponibilité.

L’essentiel de l’article :

Tunisair propose des tarifs avantageux sur ses vols, notamment entre l’Algérie et la Tunisie. L’offre s’étend à de nombreuses destinations en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord ;

La promotion est valable jusqu’au 31 janvier 2025 pour des voyages programmés jusqu’au 31 mai 2025 (hors vacances scolaires) ;

Il est possible de réserver au niveau des agences partenaires, en ligne, via l’application mobile ou par téléphone.

