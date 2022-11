Promotions de fin d’année : LG Algérie annonce de superbes remises

En cette fin d’année 2022, LG Algérie accompagne ses clients pour leurs nouvelles résolutions en leur offrant de remises exceptionnelles sur une large gamme de produits de haute technologie. Jusqu’au 31 décembre 2022, LG Algérie organise de superbes promotions sur un large éventail d’appareils derniers cris : téléviseurs 4K et UHD, barres de son, réfrigérateurs, lave-linge, climatiseurs et cuisinières.

Vous rêvez de vous équiper d’un matériel haut de gamme pour profiter pleinement du spectacle de la Coupe du monde, d’augmenter votre confort quotidien en vous équipant d’appareils électroménagers dotés des dernières technologies, LG Algérie vous offre durant plus d’un mois l’occasion de réaliser votre rêve ! Les remises vont de -3% à -13% et vous permettront d’économiser entre 5000 Da minimum et 30.000 Da.

Avec les téléviseurs et les barres de son LG, plongez-vous totalement dans l’ambiance du Mondial !

Pour profiter pleinement de l’expérience des matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, quoi de mieux qu’une qualité d’image à couper le souffle et d’un son en très haute définition ! Grâce aux superbes promotions de LG Algérie, vous pouvez accéder à cette expérience ultime tout en réalisant des économies.

Commençons par les barres de son LG :

– La Barre de son SN4 | 2.1 ch | 300 W | Bluetooth | HDMI ARC bénéficie d’une remise de 12 % et passe de 38.990,00 Da à 33.990,00 Da, soit une économie de 5.000,00 Da.

– La Barre de son SNH5 | 4.1ch | 600 W | AI Sound Pro| DTS VirtualX| Meridian | Bluetooth bénéficie d’une remise de 13% et passe de 48.990,00 Da à 42.990,00 Da, soit une économie de 6.000,00 Da.

Les téléviseurs LG NanoCel, OLED et UHD font l’objet, eux aussi, de superbes remises :

– Le LG NanoCel Smart TV résolution 4K 50 pouces bénéficie d’une remise de 7 % et passe de 134.900,00 à 124.900,00, soit une économie de 10.000,00 Da.

– Le LG NanoCell NANO86 series Smart TV résolution 4K 65 pouces bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 184.900,00 à 174.900,00, soit une économie de 10.000,00 Da.

– Le LG NanoCell Smart TV résolution 4K 65 pouces bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 249.900,00 à 239.900,00, soit une économie de 10.000,00 Da.

– Le LG NanoCell Smart TV résolution 4K 75 pouces bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 369.900,00 à 349.900,00 (-5%), soit une économie de 20.000,00 Da.

– Le LG OLED smart TV résolution 4K 55 pouces bénéficie d’une remise de 8 % et passe de 259.900,00 à 239.900,00, soit une économie de 20.000,00 Da.

– Le LG OLED smart TV résolution 4K 65 pouces bénéficie d’une remise de 7 % et passe de 449.900,00 à 419.900,00, soit une économie de 30.000,00 Da.

– Le LG UHD Smart TV résolution 4K 50 pouces bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 114.900,00 à 109.900,00, soit une économie de 5.000,00 Da.

– Le LG UHD Smart TV résolution 4K 55 pouces bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 134.900,00 à 129.900,00, soit une économie de 5.000,00 Da.

– Le LG UHD Smart TV résolution 4K 65 pouces bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 194.900,00 à 184.900,00, soit une économie de 10.000,00 Da.

Maximisez votre confort quotidien avec les appareils électroménagers LG

Pour vous permettre d’équiper votre maison avec des appareils électroménagers dotés des dernières technologies mise en place par le géant sud-coréen, LG Algérie vous offre des remises exceptionnelles sur sa gamme de réfrigérateurs, de lave-linge, de cuisinières et de climatiseurs…

D’abord les réfrigérateurs à compresseur linéaire Inverter :

– Le Réfrigérateur 2 portes | Compresseur linéaire inverter | 469L | Gris bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 234.900,00 à 222.900,00, soit une économie de 12.000,00 Da

– Le Réfrigérateur 2 portes | Compresseur linéaire inverter | 469L | Gris | NatureFRESH™ | Door Cooling | LINEARCooling™ | HygieneFresh+™ | Total No Frost bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 234.900,00 à 222.900,00, soit une économie de 12.000,00 Da

– Le Réfrigérateur 2 portes | Compresseur linéaire Inverter | 469L | Noir | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LINEARCooling™ | HygieneFresh+™ | SmartThinQ™ bénéficie d’une remise de 7 % passe de 249.900,00 à 231.900,00, soit une économie de 18.000,00 Da.

– Le Réfrigérateur combiné | Gross 500 L | Net 446 L | Total No Frost | Compresseur linéaire Inverter | Multi Air Flow bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 249.900,00 à 236.900,00, soit une économie de 13.000,00 Da

Ensuite, les lave-linge avec la technologie Steam™ et les cuisinières LG :

– Le Lave-linge 10.5 KG | 6 Motion Direct Drive™ | Moteur Direct Drive™ garanti 10 ans | AIDD™ | technologie Steam™ bénéficie d’une remise de 3 % et passe de 88.900,00 à 85.900,00, soit une économie de 3.000,00 Da

– Le Lave-linge 10.5 KG | 6 Motion Direct Drive™ | Moteur Direct Drive™ garanti 10 ans | AIDD™ | technologie Steam™ bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 84.900,00 à 81.900,00, soit une économie de 3.000,00 Da

– La Cuisinière à gaz 4 Feux 60 CM | Sécurité totale | Système de chauffage combiné | Rôtissoire bénéficie d’une remise de 7 % et passe de 113.900,00 à 105.900,00, soit une économie de 8.000,00 Da.

Enfin, les climatiseurs LG Artcool et Deluxe qui savent souffler aussi bien le chaud et le froid :

– Le Climatiseur Artcool 12 000 BTU bénéficie d’une remise de 6 % et passe de 129.900,00 à 121.900,00, soit une économie de 8.000,00 Da

– Le Climatiseur LG Artcool 18 000 BTU bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 175.900,00 à 167.900,00, soit une économie de 8.000,00 Da

– Le Climatiseur LG Deluxe WIN 18 000 BTU bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 152.900,00 à 145.900,00, soit une économie de 7.000,00 Da

– Le Climatiseur LG Deluxe WIN12 000 BTU bénéficie d’une remise de 6 % et passe de 109.900,00 à 102.900,00 soit une économie de 7.000,00 Da

– Le Climatiseur LG Deluxe WIN22 000 BTU bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 191.900,00 à 184.900,00, soit une économie de 7.000,00 Da