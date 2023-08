Promotions chez TUI Fly : des vols vers l’Algérie à moins de 60 euros

La compagnie aérienne belge, TUI Fly opère plusieurs vols vers l’Algérie. En effet, récemment, elle a renforcé son réseau avec de nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Bruxelles. Elle assure de nombreuses dessertes vers les aéroports de Tlemcen, Bejaia, Oran, Constantine et Alger.

En plus des nombreuses promotions dévoilées par la compagnie depuis le début de la saison estivale, Elle revient avec une nouvelle offre pour séduire davantage de voyageurs.

Vols Belgique – Algérie : TUI Fly annonce des super promos

En effet, sur son site de réservation, la compagnie aérienne propose des billets « bon marché » pour ses voyageurs vers l’Algérie. Sont concernés par cette nouvelle offre de TUI Fly, les liaisons de la compagnie au départ de l’aéroport de Bruxelles vers celui de Tlemcen, qui sont proposés au prix de 59.99 euros.

Par ailleurs, pour pouvoir profiter de cette offre, il convient de réserver son billet en date du 21 août prochain, mais aussi pour le 28 août 2023. Par ailleurs, sur cette ligne, d’autres vols sont affichés au prix de 85.99 euros. Notamment, pour le mois de septembre prochain.

Une autre ligne, soumise aux nouvelles promotions de TUI Fly, est celle reliant entre la ville de Bruxelles et l’aéroport d’Oran. En effet, la compagnie aérienne belge propose ses billets aux mêmes tarifs que les vols Précédents. Mais ce n’est pas tout. Toujours au départ de Bruxelles, TUI Fly met en promotion ses vols vers Constantine et Bejaia. Et ce, au prix de 59.99 euros.

En revanche, TUI Fly indique sur son site de réservation, que ces billets sont limités. Et sont valables jusqu’à épuisement de l’offre. L’offre est valable jusqu’au 7 novembre 2023. En d’autres termes, à l’épuisement de cette offre, les prix des billets connaîtront une nouvelle augmentation de leur niveau.

| À LIRE AUSSI :

>> Transavia affiche de nouvelles promotions sur ses vols vers Constantine

>> Tassili Airlines reçoit la certification internationale « IOSA » pour la 7ème fois