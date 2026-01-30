Promotions 2026 : la direction de la fonction publique annonce une bonne nouvelle pour ce secteur

La direction générale de la fonction publique a accordé une autorisation exceptionnelle à huit corps spécifiques du secteur de la santé pour organiser, en 2026, des concours de recrutement et des examens professionnels de promotion.

Cette décision intervient alors que plusieurs textes réglementaires essentiels restent encore en cours de finalisation, retardant l’organisation de ces opérations cruciales pour le renforcement du système sanitaire national.

🟢 À LIRE AUSSI : Salaires de la fonction publique : une mesure exceptionnelle pour février et mars 2026

Dans une correspondance officielle datée du 26 janvier 2026 (réf. 838), la direction a demandé au ministère de la Santé d’accélérer la mise en place des décrets d’application, rappelant que seuls quatre projets de textes sur dix avaient été soumis jusqu’ici.

Cela permettra aux services concernés de lancer les concours et examens conformément aux lois de base récemment promulguées.

Promotions 2026 dans la santé : huit corps et des grades diversifiés concernés par cette mesure

En effet, la licence exceptionnelle couvre un large éventail de professions et de grades, garantissant un renouvellement des effectifs et une valorisation des carrières :

1. Pharmaciens et médecins généralistes :

Médecin général en santé publique, médecin général principal et médecin général chef

Pharmacien général de première classe, pharmacien général principal, pharmacien général chef

Chirurgien-dentiste général, médecin-dentiste principal et chef

2. Médecins spécialistes :

Praticien spécialisé assistant, praticien spécialisé principal et praticien spécialisé chef

3. Médecins inspecteurs :

Médecin inspecteur chef, pharmacien inspecteur chef, médecin-dentiste inspecteur chef

🟢 À LIRE AUSSI : Formation des enseignants : le ministère réduit la durée, voici le nouveau calendrier

4. cliniques et orthophonistes :

Psychologue clinique, psychologue clinique principal, psychologue clinique supérieur

Orthophoniste, orthophoniste principal, orthophoniste supérieur

5. Biologistes en santé publique :

Biologiste de classe 1 et 2, biologiste principal et chef

6. Paramédicaux :

Aide-soignant première classe, auxiliaire de puériculture première classe

Assistant en odontologie première classe, paramédical, paramédical spécialisé, paramédical supérieur

7. Sages-femmes :

Sage-femme, sage-femme spécialisée, sage-femme principale

8. Professionnels de l’anesthésie et réanimation :

Aide médical en anesthésie et réanimation principal, technicien en anesthésie, technicien spécialisé

Des procédures encadrées par la législation en vigueur

La direction générale de la fonction publique rappelle que l’organisation de ces concours et examens doit respecter le décret exécutif n° 12-194 du 25 avril 2012, notamment son article 8, stipulant que le ministre compétent prend un décret-cadre après avis conforme de la fonction publique.

🟢 À LIRE AUSSI : La plus grande ferme laitière au monde accélère : le constructeur des infrastructures de Baladna dévoilé

Enfin, selon la même source, trois relances ont déjà été envoyées au ministère de la Santé pour accélérer la finalisation des textes réglementaires, datées des 12 mars, 1er septembre et 10 décembre 2025. Ainsi, ces démarches visent à lever les obstacles réglementaires afin de lancer rapidement les recrutements et les promotions, répondant ainsi aux besoins croissants du secteur sanitaire.