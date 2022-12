Promotion tourisme saharien : l’Algérie met le paquet

Il n’est plus utile de rappeler l’étendue de la diversité dont dispose l’Algérie en termes de paysages, de patrimoine et de culture. C’est ce qui fait d’elle un pays à visiter donc le potentiel touristique encore très peu exploité est extrêmement prometteur.

Malgré sa proximité avec l’Europe et de sa richesse le pays est rarement parmi les destinations des voyageurs internationaux. Dans un premier temps, il faut noter que le secteur du tourisme, dans sa globalité a été impacté par la pandémie de la COVID-19 ces dernières années. Dans un second temps il faut préciser que l’Algérie, n’avait pas misé sur le tourisme en tant que secteur d’activité, et n’en avait pas fait une réelle priorité.

Mais ce n’est plus le cas, les autorités algériennes œuvrent à promouvoir le tourisme algérien, et mettent en place diverses mesures dans cette optique. L’une des régions qui reste privilégié par les touristes étrangers est le Sahara, soit le sud du pays, et afin d’exploiter le potentiel de ce site, l’Algérie prends plusieurs initiatives.

Vols depuis Paris : Air Algérie propose des vols directs vers Djanet

Depuis plusieurs années, une grande partie du Sahara algérienne était interdite aux touristes étrangers car classée « zone rouge » mais en octobre 2022, la région de Djanet a changé de couleur sur la carte du Quai d’Orsay et est passée à l’orange.

Des lors, Air Algérie a annoncé l’ouverture officielle des réservations pour sa nouvelle ligne Paris – Djanet Grace à un communiqué rendu public, dans la soirée du 6 décembre 2022.

Dans la foulée, le samedi 17 décembre 2022, soit une quinzaine de jours après l’annonce un vol direct reliant Paris-Charles de Gaulle à Djanet a été effectué par Air Algérie. C’est à 23 heures que le vol Paris-Djanet décolla depuis Paris, pour arriver en Algérie notamment a Djanet 4 heures plus tard.

Le frein, qu’était la durée du trajet pour visiter le Sud Algérien, n’est à présent plus d’actualité grâce à cette nouvelle liaison qui permet de faire Paris-Djanet sans aucune escale.

Algérie : un « nouveau visa » pour les touristes étrangers

Andrew Farrand, chercheur principal pour l’Afrique du Nord auprès de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion spécialisé dans les affaires étrangères avait déjà mis le point sur une problématique très contraignante à laquelle faisait face les touristes voulant visiter l’Algérie.

Selon National Geographic, il a affirmé : « L’Algérie est l’un des pays où il est le plus difficile d’entrer et l’un des moins visités au monde ». Il explique donc que même si le pays accueille environ deux millions de touristes officiels chaque année, la plupart de ces individus sont d’origine algérienne. C’est en effet des membres de la diaspora algérienne qui rentrent chez eux pour rendre visite à leur famille. Les touristes étrangers quant à eux, sont très vites freinés par la bureaucratie, interminable pour accéder au territoire algérien, et font face à de nombreux refus.

Pour pallier à cela, le ministère de l’Intérieur et de la collectivité locale a annoncé ce mercredi 28 décembre 2022 une initiative des plus prometteuses : un nouveau type de visa pour les touristes étrangers désireux de visiter le sud algérien. L’annonce a été faite ce mercredi 28 décembre le ministère de l’Intérieur et de la collectivité locale.

Les personnes voulant visiter le Sud algérien peuvent à présent demander un visa touristique dès leur arrivée à l’un des aéroports du sud algérien. Le communiqué affirme donc : « Les touristes étrangers désireux de visiter le sud du pays avec des agences de voyage nationales agréées peuvent bénéficier d’un visa directement à leur arrivée aux postes frontaliers, notamment dans les wilayas du sud (aéroports et passages frontaliers terrestres) ».

Cette procédure sera faite par agences de voyages qui accompagnerons les touristes dans l’ensemble des démarches.