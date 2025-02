Promotion spéciale Ramadan – Tunisair : jusqu’à 35% de réduction sur les vols vers l’Algérie

À l’approche du mois sacré, la compagnie Tunisair dévoile une nouvelle offre promotionnelle sur ses vols internationaux, dont ceux vers l’Algérie. Des réductions allant jusqu’à 35% de réduction sur ses billets de voyage.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 5 février 2025, la compagnie aérienne tunisienne invite ses clients à réserver dès maintenant leurs billets et à profiter de sa nouvelle offre.

Vols Algérie – Tunisie : jusqu’à 35 % de réduction pour le Ramadan 2025

Dans son communiqué, la compagnie aérienne tunisienne annonce le lancement de sa nouvelle offre promotionnelle sur toutes ses destinations et depuis et à destination de la Tunisie. Cette promotion permettra de faire d’importantes économies sur les voyages en cette période.

Par ailleurs, le transporteur aérien indique que ses vols au départ de l’aéroport de Carthage à Tunis et à destination d’Alger et d’Oran. Pour rappel, Tunisair partage la desserte de ce créneau avec Air Algérie et Nouvelair, qui proposent déjà des tarifs concurrentiels.

Pour le mois de Ramadan 2025, Tunisair affiche ses billets de voyage comme suit :

Vols entre Tunis et Oran : à partir de 111 euros ;

: à partir de 111 euros ; Depuis Tunis vers la capitale Alger : à partir de 119 euros.

Voici les conditions de Tunisair

Tunisair informe aussi que plusieurs destinations européennes sont concernées par cette promotion. Dont, Paris, Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Rome, Milan, Bologne, Venise, Genève, Bruxelles, Madrid, Barcelone, Vienne, Munich, Francfort, Düsseldorf, Hambourg et Londres.

Par ailleurs, cette offre promotionnelle est disponible pour la vente du 5 au 9 février 2025. Et ce, pour une période de voyage allant du 1ᵉʳ au 31 mars 2025. Ce tarif est disponible à des conditions de disponibilités.

Les voyageurs de la compagnie désireux de profiter de cette promotion sont appelés à réserver leurs billets de voyage via le site de Tunisair, son application mobile ou encore via les agences de la compagnie et des agences de voyage partenaires. Les réservations sont aussi disponibles par téléphone au 81 10 77 77 ou au (+216) 70 019 160. Puis, finaliser l’achat en ligne via le lien sécurisé.

En plus de cette offre de Tunisair, les voyageurs algériens disposent de plusieurs tarifs promotionnels pour le Ramadan. Air Algérie a précédemment lancé des réductions allant jusqu’à 50 % sur ses billets de voyage depuis et vers le territoire national.

Ces promotions font suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait ordonné de faciliter les déplacements des membres de la communauté nationale à l’étranger.

