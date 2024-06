Promotion Piéton – Corsica Linea : 60 % de réduction sur les traversées vers l’Algérie

Bonne nouvelle pour les membres de la diaspora établis en France. La compagnie maritime Corsica Linea vient d’annoncer le lancement de l’une de ses plus belles offres promotionnelles pour la saison estivale. Les traversées vers l’Algérie sont concernées.

Le transporteur aux bateaux rouges et blancs, invite ses passagers à visiter l’Algérie, en piéton, pour découvrir son littoral et ses magnifiques paysages, hors des sentiers battus. Et ce, tout en profitant d’une baisse des prix des traversées vers ce pays.

Corsica Linéa : les traversées vers l’Algérie profitent d’une belle promotion

Dans cette nouvelle offre, Corsica Linea s’intéresse aux passagers piétons, qui voyagent à bord de ses navires sans véhicule. “Bénéficiez d’une réduction de 60% sur votre traversée ! Suivez le picto “PROMO PIÉTON” pendant votre réservation et laissez-vous guider !“, Lit-on dans le communiqué de la compagnie.

Les voyageurs de Corsica Linea, à destination de l’Algérie, bénéficieront d’une promotion allant jusqu’à 60 % du prix total du billet de voyage. Cette nouvelle offre est valable pour une sélection de traversées au départ de la France vers l’Algérie. Notamment, celles programmées entre le 28 juin et le 7 septembre 2024.

De plus, sont concernées par ces réductions, les traversées de Corsica Linea au départ de Marseille et de Sète et à destination de Skikda, Alger et Bejaia. La nouvelle promotion est valable dans la limite des places disponibles. Par ailleurs, le transporteur maritime invite ses passagers à profiter d’un voyage de qualité. Qui permet aussi de faire des économies sur les repas à bord en choisissant des formules prépayées.

