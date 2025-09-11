Promotion des exportations : Sifi Ghrieb préside une réunion interministérielle stratégique

Le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, a présidé une réunion interministérielle conjointe, en application des instructions du Président de la République relatives à la promotion des exportations, notamment à travers le développement des ports dédiés à l’exportation de ciment et de clinker.

La réunion a rassemblé les ministres chargés des Finances, du Commerce extérieur, de la Promotion des exportations, des Travaux publics et des Transports, ainsi que le gouverneur de la Banque d’Algérie et des opérateurs économiques actifs dans le domaine de l’exportation de ciment.

Après avoir écouté plusieurs présentations sur l’état des infrastructures dans les différents ports concernés par les opérations d’exportation, ainsi que les préoccupations et les suggestions des opérateurs économiques présents, un ensemble de mesures pratiques et immédiates a été adopté.

Celles-ci visent à accompagner à court terme l’exportation de ciment et de clinker, notamment en rationalisant l’utilisation des infrastructures actuellement disponibles afin d’augmenter leurs capacités de stockage et de maîtriser les coûts logistiques.

Un certain nombre de propositions visant à assurer une plus grande fluidité des matériaux exportés à moyen terme ont également été étudiées, en particulier au vu des investissements significatifs dans ce domaine qui devraient entrer en service prochainement.

ALGEX dissoute, l’Algérie se dote de deux organismes distincts pour ses importations et exportations

Les nouvelles entités chargées de l’import-export en Algérie entrent en fonction. L’ALGEX, l’ancienne agence de promotion du commerce extérieur, est dissoute et remplacée par deux nouvelles structures distinctes, l’une dédiée à l’importation et l’autre à l’exportation.

Ces changements, actés par des décrets exécutifs parus au Journal officiel n° 60, visent à redéfinir la politique commerciale du pays.

L’Organisme algérien de l’importation est mis en place pour encadrer et suivre les opérations d’importation. Il sera chargé de proposer des mesures de régulation, d’analyser les besoins du marché national et de définir les produits à importer.

Pour cela, il s’appuiera sur une plateforme numérique qui permettra de surveiller les opérations en temps réel et d’accompagner les entreprises importatrices.

De son côté, l’Organisme algérien des exportations a pour mission de dynamiser les exportations algériennes. Il se concentrera sur la prospection de marchés internationaux, la collecte de données, et l’identification des produits à potentiel d’exportation.

Il mettra en place des représentations à l’étranger, sous le nom de « Dar El Djazaïr« , et proposera un guichet unique pour faciliter les démarches des exportateurs.

Cette restructuration marque un changement d’approche, avec une séparation claire des rôles pour mieux contrôler les importations et, surtout, pour stimuler les exportations en Algérie.