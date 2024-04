Promotion des chercheurs permanents : quelles sont les conditions du ministère ?

Une annonce émane du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ouvrant les portes de la progression professionnelle aux détenteurs de l’expertise académique.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment publié un communiqué annonçant l’ouverture des candidatures pour la promotion aux postes de Directeur de Recherche et de Professeur de Recherche de classe « A » pour les chercheurs permanents. Cette annonce offre une opportunité significative aux chercheurs ayant accumulé un certain nombre d’années de service dans leur domaine.

Selon les critères établis par le Ministère, les Professeurs de Recherche de classe « A » doivent justifier d’au moins 4 années de service effectif dans cette fonction, tandis que les Professeurs de Recherche de classe « B » doivent en justifier au moins 3. Ainsi, cette distinction permet d’assurer une promotion équitable basée sur l’expérience et la contribution des chercheurs à la communauté scientifique.

Processus de candidature simplifié et transparent

Le processus de candidature pour la promotion aux postes de Directeur de Recherche et de Professeur de Recherche de classe « A » est simplifié. Et ce, grâce à l’utilisation de la plateforme numérique PROGRES. Les chercheurs peuvent soumettre leurs dossiers de manière exclusive via cette plateforme, en utilisant leurs comptes professionnels.

De plus, toutes les informations nécessaires concernant les critères de sélection, les conditions de candidature et le calendrier de la promotion sont disponibles sur le site web du Ministère. Cette transparence renforce donc la confiance des chercheurs dans l’équité du processus de sélection et encourage leur participation active à cette opportunité de promotion professionnelle.