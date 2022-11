Promotion de produits périmés sur Facebook : attention danger !

Depuis peu, nous assistons sur les réseaux sociaux algériens, notamment Facebook, à l’éclosion d’un nouveau phénomène dans le monde de la consommation qui inquiète les observateurs. Il s’agit des « promotions » sur des produits alimentaires dont la date de péremption arrive bientôt à échéance qu’organisent certains commerçants peu scrupuleux.

Dans ce contexte, l’association Aman pour la protection du consommateur a mis en garde contre les compagnes promotionnelles que certains commerçants de produits alimentaires et de biens de consommation organisent via le réseau social Facebook pour se débarrasser de produits dont la date de péremption est proche.

Elle a souligné que de telles pratiques peuvent porter préjudice au consommateur peu averti. Car vendre un lot entier d’un produit donné au prix d’une seule unité (par exemple, 4 pots de yaourt pour le prix d’un), — cet artifice incite les citoyens appartenant aux couches pauvres de la société à se jeter sur la « bonne affaire » sans faire attention à la date de péremption du produit qui, le plus souvent, arrive bientôt à terme.

Promotion de produits périmés : la santé du consommateur en danger

Hacène Menouar, le président de l’association Aman, a expliqué que ce sont les simples citoyens qui, la plupart du temps, tombent dans le piège de ces « promotions » de lots de denrées alimentaires, et autres produits de large consommation, vendus à de très bas prix et promus via Facebook. Il a donné l’exemple de quelqu’un qui achète cinq boîtes de fromage pour le prix d’une, mais qui devra en jeter une bonne partie avant de les consommer, car leur date de péremption est très proche.

Ensuite, Hacène Menouar a déclaré qu’en règle générale, les Algériens sont encore loin de la culture de consommation. De ce fait, ils ne prêtent pas attention à lire les étiquettes des produits, à vérifier la date de péremption, à examiner la liste des composants, etc. Ainsi, les « campagnes promotionnelles » qu’organisent certains commerçants sur Facebook ne constituent en réalité qu’une manière déguisée de se débarrasser de marchandises dont la date de péremption approche.

Pour cette raison, le président de l’association Aman appelle les inspecteurs du ministère du Commerce à intensifier les opérations de contrôle sur le terrain des magasins, des supérettes et des centres commerciaux. D’autant plus que les analyses en laboratoire ont réussi à lutter contre la fraude. H. Menouar a ajouté que certains pays procèdent à saisie et à la destruction systématique des produits dont la date de péremption échoit dans 24 heures afin de protéger le consommateur de toute intoxication alimentaire.

Pour conclure son intervention, le président de l’Association Aman a affirmé que la généralisation des contrôles sur les commerçants et les autres activités par les inspecteurs du ministère du Commerce et les services de la répression des fraudes permettra d’assainir le secteur de l’achat et de la vente.