Promotion de l’investissement en Algérie : ce qu’a dit Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé ce vendredi, 27 janvier 2023, que notre pays continuera à assurer toutes les conditions et tous les moyens pour promouvoir l’investissement et à améliorer le climat des affaires au profit des investisseurs algériens ou étrangers.

En marge de l’ouverture du séminaire international sur « Le rôle de l’avocat dans l’accompagnement de l’investissement et le règlement des litiges », le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a assuré que « l’investissement, interne ou externe, figurait parmi les priorités stratégiques de l’Algérie ». Et ce, « dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée par l’État face aux exigences du développement et aux mutations mondiales qui ont un impact direct sur les économies des pays ».

En effet, dans une lettre lue en son nom par le conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, le Chef de l’État a indiqué que « les opérateurs économiques, algériens ou étrangers, doivent avoir la conviction que l’Algérie œuvre et continuera d’œuvrer en vue d’assurer toutes les assises nécessaires pour soutenir l’investissement ». Mais aussi, « afin d’améliorer et de protéger le climat des affaires de tout obstacle ou contrainte pouvant entraver l’activité des investisseurs dans notre pays ».

« La Constitution de 2020 consacre la liberté de l’investissement, du commerce et de l’entrepreneuriat », (Tebboune)

Dans sa lettre, le Président de la République n’a pas manqué de rappeler le fait que « la Constitution de novembre 2020 avait accordé une place importante à l’investissement pour la réalisation des objectifs de développement et la diversification de l’économie nationale en assurant sa pérennité ».

À cet effet, le Président Tebboune a mis la lumière sur « l’importance des réformes engagées par l’État pour soutenir l’investissement sur les plans législatif, organisationnel, administratif et institutionnel. Particulièrement dans les secteurs de la finance, les banques, l’industrie et l’agriculture ».

Et ce, « afin d’améliorer le climat de l’investissement et renforcer son attractivité, notamment après la cristallisation de la vision prospective de l’économie nationale à travers la Constitution de novembre 2020 qui consacre la liberté de l’investissement, du commerce et de l’entrepreneuriat ».

Dans ce même sillage, il est à noter que le conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, a lu la lettre du Président Tebboune ce vendredi, 27 janvier 2023, en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. En marge de l’ouverture du séminaire international sur « Le rôle de l’avocat dans l’accompagnement de l’investissement et le règlement des litiges ».

D’ailleurs, cette rencontre internationale s’étalera sur deux jours, durant lesquels les participants examineront une série d’axes, à l’instar de l’investissement, de l’énergie et de la concurrence. Ou encore, la jurisprudence dans le domaine de l’investissement et le règlement des contentieux relatifs à l’investissement. Ainsi que l’investissement dans les zones régionales de libre échange et le nouveau cadre juridique régissant l’investissement en Algérie ainsi que les textes d’application y afférents.

En outre, il convient également de noter que c’est l’Union nationale des ordres des avocats (UNOA) qui a organisé cette rencontre internationale, en partenariat avec le Ministère de la Justice et en coopération avec l’Union internationale des avocats.

Le Bouclier de l’UNOA décerné à Tebboune

À l’occasion du séminaire international sur « Le rôle de l’avocat dans l’accompagnement de l’investissement et le règlement des litiges », l’Union nationale des Avocats (UNOA) a décerné ce vendredi, 27 janvier 2023, au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal (Alger), le Bouclier de l’UNOA au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Reçu par le Premier ministre, le conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires et le ministre de la Justice ; « cet hommage intervient en reconnaissance de l’intérêt particulier qu’accorde le Président Tebboune au secteur de la justice et aux avocats ».