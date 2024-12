Promotion de fin d’année chez Geely Algérie : jusqu’à 10% de remise avant le 31 décembre

Geely Algérie vient d’annoncer le lancement d’une campagne promotionnelle exceptionnelle à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les clients de la marque chinoise pourront ainsi bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 10% sur l’entretien périodique de leur véhicule.

Ce geste commercial, valable du 21 au 31 décembre, s’applique à l’ensemble du réseau Geely Algérie. La marque assure par ailleurs que ses ateliers disposent de pièces de rechange d’origine et proposent des services rapides, grâce à une équipe de mécaniciens qualifiés.

Avec un réseau étendu couvrant 29 wilayas et un service rapide garanti en moins de 45 minutes, Geely Algérie met tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle. La marque propose également une garantie de 6 ans et permet aux clients de prendre rendez-vous en ligne pour l’entretien de leur véhicule.

Rappelons que Geely a officiellement commencé à livrer ses premiers véhicules en Algérie en février dernier, à 834 clients inscrits sur les premières listes d’attente. La marque a également annoncé son intention de s’implanter durablement en Algérie en construisant une usine de production locale.

Pour rassurer ses clients, Geely assure que les pièces de rechange sont disponibles en Algérie et de haute qualité. Des ingénieurs chinois sont également présents sur place depuis quatre mois pour former les équipes techniques de tous les points de vente Geely en Algérie.

Lors d’une cérémonie prestigieuse organisée à l’hôtel Marriott d’Alger, en présence de hauts responsables de la marque en Afrique et notamment Alan Yang, directeur général, Geely a levé le voile sur ses deux premiers modèles destinés au marché algérien.

Le GX3 Pro, un crossover polyvalent, ouvre le bal avec un prix de lancement attractif de 1 970 000 dinars algériens. Proposé en trois finitions, ce modèle est équipé d’un moteur essence 1.5L développant 102 chevaux et 140 Nm de couple, associé à une boîte manuelle à 5 rapports ou à une transmission CVT selon les versions. Geely affirme que ce modèle offrira des performances et une qualité supérieures aux attentes.

Plus imposant et haut de gamme, le Coolray est positionné au-dessus du GX3 Pro. Affiché à partir de 3 362 000 dinars algériens et disponible en quatre finitions, ce SUV sportif se distingue par ses performances et ses équipements technologiques hérités de Volvo. Sous son capot, on retrouve un moteur essence 1.5L turbocompressé de 172 chevaux et 290 Nm de couple, couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Une boîte manuelle pourrait également être proposée à l’avenir.

En résumé, cette offre spéciale de Geely Algérie est une occasion à saisir pour les propriétaires de véhicules de la marque, qui pourront bénéficier d’un entretien de qualité à prix réduit.