Promotion chez Air Algérie : Paris, Lyon, Montréal… des vols à prix réduit pour la fin d’année 2025

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, annonce le lancement d’une nouvelle promotion, offrant l’opportunité de réserver des vols à des tarifs très avantageux pour voyager entre la fin d’année 2025 et le printemps 2026.

Cette campagne met en vedette des billets en classe Économique (souvent identifiés comme « TARIF O BAG »), avec des prix de départ fixés à un montant très attractif : seulement 118,94 EUR. L’offre couvre un large éventail de liaisons, des destinations européennes aux longs courriers vers l’Asie et l’Amérique du Nord.

L’annonce a été faite sur le site de réservation de la compagnie aérienne mettant en avant des destinations internationales très demandées par les voyageurs algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie reprend ses vols vers cette destination internationale



Des billets en promotion chez Air Algérie

En effet, de nombreuses liaisons sont concernées par ces promotions, permettant aux voyageurs d’accéder à des tarifs très bas. Parmi les exemples les plus marquants, on trouve l’aller-retour Lyon – Biskra à partir de 118.94 euros, le Paris Charles de Gaulle – Constantine dès 132.12 euros, ou encore Alger – Francfort au prix de 128.38 euros.

Les destinations long-courriers ne sont pas en reste, avec des tarifs pour Alger – Pékin dès 89 989 dinars algériens et Alger – Montréal 82 897 dinars.

Par ailleurs, des vols vers des capitales comme Rome (dès 18 636 dinars) et Le Caire (dès 43 674 dinars algériens) sont également disponibles à des prix très compétitifs, de même que plusieurs liaisons régionales entre l’Algérie et la France (Oran – Toulouse au prix de 16 228 dinars, Annaba – Lyon à partir de 17 214 Dzd , Constantine – Lille à partir de 20 870 dinars algériens).

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Pour profiter de cette nouvelle promotion d’Air Algérie, la période d’achat est limitée et court du 30 novembre au 31 décembre 2025. Les dates de voyages couvertes sont, quant à elles, beaucoup plus étendues, allant du 30 novembre jusqu’au 13 juin 2026.

Il est important de noter que ces billets aller/retour en classe économique ne sont pas remboursables. Cependant, Air Algérie offre la possibilité de modifier la réservation, moyennant des frais supplémentaires. Il est donc conseillé de planifier rapidement son voyage pour profiter de ces tarifs limités et de consulter les conditions exactes de réservations et de modifications avant l’achat de son billet de voyage avec Air Algérie.

N’attendez pas la dernière minute pour réserver ! Cette promotion est une excellente opportunité pour planifier vos vacances d’hiver, vos escapades de printemps ou vos visites familiales prolongées. Les billets sont en vente dans la limite des places disponibles sur le site d’Air Algérie et en agences.

🟢 À LIRE AUSSI : Black Friday : GNV propose jusqu’à –50 % sur les traversées France–Algérie