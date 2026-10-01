Air Algérie brade ses billets : Europe, Canada, Chine… les prix à découvrir

Prêt à vous envoler au meilleur prix ? Air Algérie lance avec une toute nouvelle vague de promotions irrésistibles sur ses vols internationaux ! Que vous planifiiez une escapade depuis l’Algérie ou que vous fassiez partie de la diaspora désireuse de retrouver ses proches au pays, ces tarifs réduits tombent à pic.

Les billets à prix réduits sont ouverts à la réservation du 28 septembre au 31 octobre 2026. Les voyageurs disposent ainsi d’une fenêtre d’un mois pour effectuer leurs achats et planifier leurs déplacements à des conditions tarifaires avantageuses.

L’un des grands atouts de cette offre réside dans la période de voyage autorisée, qui s’étend du 28 septembre 2026 au 27 mars 2027. Cette souplesse permet d’organiser des séjours automnaux, des vacances hivernales ou des escapades au début du printemps.

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Des liaisons vers l’Europe à des prix très abordables

Les liaisons vers l’Europe figurent en bonne place dans ce programme promotionnel. Des vols au départ d’Alger vers des villes emblématiques comme Barcelone (à partir de 20 770 DZD), Rome (à partir de 23 152 DZD), Alicante (23 387 DZD) ou encore Bruxelles (27 556 DZD) sont proposés à des tarifs compétitifs.

L’offre ne se limite pas à la capitale, car plusieurs aéroports régionaux en bénéficient également. À titre d’exemple, la ligne Tlemcen – Marseille est accessible dès 19 841 DZD, Biskra – Lyon à partir de 22 079 DZD, ou encore Constantine – Metz dès 35 767 DZD.

Air Algérie propose également des remises sur ses routes long-courriers et moyen-courriers vers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. Les vols reliant Alger à Montréal sont affichés dès 99 040 DZD (et 98 511 CAD dans le sens inverse), tandis que la ligne Alger – Guangzhou démocratise le voyage vers la Chine à partir de 116 448 DZD.

Des options spécifiques avec l’offre « Tarif 0 Bag »

Dans le sens retour, des prix compétitifs sont également appliqués en devises étrangères pour rejoindre l’Algérie. Les trajets Bruxelles – Alger sont proposés dès 156,00 euros (en formule sans bagage) ou 233,00 euros, et Lisbonne – Alger commence à partir de 173,00 euros.

Certaines destinations incluent la formule « Tarif 0 Bag », spécialement conçue pour les voyageurs itinérants ou sans bagages enregistrés. Cette option permet de bénéficier de tarifs encore plus avantageux, comme sur la ligne Alger – Barcelone dès 20 770 DZD ou Genève – Alger à partir de 170,00 CHF.

Valables en classe économique pour des billets aller/retour, ces tarifs promotionnels sont soumis à certaines conditions. Bien qu’ils ne soient pas remboursables, les billets restent modifiables moyennant des frais, offrant une flexibilité appréciable aux passagers.

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