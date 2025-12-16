Promo Air Algérie : billets internationaux aller-retour à partir de 118 €

Parfait timing pour les vacances de fin d’année ! La compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, dévoile sa nouvelle salve de billets promotionnels mensuels sur son vaste réseau international.

La compagnie vise à travers de cette offre de remplir ses vols vers et depuis l’Algérie, tout en ravivant l’attractivité face à la concurrence low-cost européenne. Ces offres, valables pour des réservations jusqu’au 31 décembre 2025 et des voyages jusqu’au 13 juin 2026, ciblent particulièrement la France, mais s’étendent à l’Europe et au long-courrier. Les billets sont modifiables contre frais, une flexibilité bienvenue dans un monde post-pandémie imprévisible.

🟢 À LIRE AUSSI : Titres de séjour de longue durée en France : l’Assemblée vote le renouvellement automatique

France-Algérie : des tarifs imbattables pour la diaspora

La star de cette promo, c’est la liaison France-Algérie, vitale pour les 2 millions d’Algériens résidant outre-Rhin et leurs familles. Attention : ces prix s’entendent « zéro bagage soute », avec un seul bagage cabine de 10 kg autorisé. Exemples :

Lyon – Biskra : 118,94 euros A/R

Paris-Charles de Gaulle – Constantine : 132,12 euros A/R

Du côté algérien vers la France :

Oran – Toulouse : 16 228 dinars A/R

Annaba – Lyon : 17 214 dinars A/R

Constantine – Lille : 20 870 dinars A/R

Ces tarifs, calculés au taux officiel, représentent une économie de 20-30 % par rapport aux prix standards hors promo. Pour la diaspora, c’est l’occasion idéale de programmer des retrouvailles familiales ou des investissements au pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Taux de change en Algérie : nouvelle envolée de l’euro sur le marché informel ce 14/12

Europe et long-courrier : Pékin, Montréal et plus à prix doux

L’offre ne s’arrête pas aux frontières hexagonales. En Europe :

Francfort – Alger : 128,38 euros A/R

Alger – Rome : 18 636 dinars A/R

Sur le long-courrier, où deux bagages soute de 23 kg chacun sont inclus (plus 10 kg cabine), les prix restent compétitifs :

Alger – Montréal : 82 897 dinars A/R

Alger – Pékin : 89 989 dinars A/R

Alger – Le Caire : 43 674 dinars A/R

Ces destinations émergentes reflètent la stratégie d’Air Algérie : diversifier au-delà de l’Europe pour booster les échanges commerciaux et touristiques. Pékin, par exemple, s’inscrit dans le partenariat sino-algérien croissant, tandis que Montréal attire la communauté maghrébine au Canada.

🟢 À LIRE AUSSI : Internet à très haut débit : l’Algérie lance son grand chantier sous-marin dans 48h

Comment profiter de l’offre et conseils pratiques

Réservez dès maintenant sur airalgerie.dz ou via les agences partenaires. Vérifiez les conditions : zéro soute sur moyen-courrier signifie stratégie légère – optez pour un bagage cabine optimisé ! Pour le long-courrier, profitez des franchises généreuses. Astuces : combinez avec les trains français (OUIGO) pour les aéroports secondaires, et surveillez les extensions promo en janvier.