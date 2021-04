Prolongement du confinement : 49 wilayas ne sont pas concernées

Le premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé ce mardi de nouvelles mesures portant sur la prorogation du confinement partiel à domicile pour 9 wilayas, et ce, pour une durée de 15 jours.

Il s’agit, selon le communiqué du Premier ministère rendu public ce jeudi matin des wilayas de Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Belabbes et Oran. Les horaires du couvre-feu seront de 23 h 00 du soir jusqu’au lendemain à 4 h 00 pour une durée de 15 jours à compter de demain vendredi 16 avril 2021.

Ainsi, et selon la même source, les autres wilayas du pays au nombre de 49, ne seront pas concernées par les nouvelles mesures de prorogation annoncées par les services du Premier ministère.

Il s’agit donc des wilays d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj.

Et également de Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Prérogatives des walis à la « modification ou la modulation des horaires »

Les nouvelles mesures de confinement à domicile confèrent aux walis « l’instauration, la modification ou la modulation des horaires » en fonction des mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, et ce, après accord des autorités compétentes, note encore le communiqué.

Il s’agit donc de la possibilité de modifier « la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination ».

Le premier ministre a également appelé les citoyens, notamment en cette période particulière du mois de Ramadhan, « à poursuivre leurs efforts de mobilisation pour maintenir le même degré de vigilance dans cette lutte contre la propagation de cette épidémie du Coronavirus (COVID-19) ».