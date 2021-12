Prolongement des vacances d’hiver : le ministère met fin aux rumeurs

Les vacances d’hiver de cette année scolaire 2021/2022 a été l’objet de bien des tensions. Après la décision du ministère de l’Éducation de prolonger ces vacances à cause du covid, de nouvelles informations ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux au sujet d’un nouveau prolongement.

C’est en réponse à ces informations que le ministère de l’Éducation, via un communiqué publié aujourd’hui, a tenu à préciser qu’il n’y aura pas un nouveau prolongement. Le ministère a également affirmé qu’il s’agit de rumeurs non fondées, et qu’il ne faut se fier qu’à la communication officielle faite par ses services.

Le communiqué du ministère

« Certains pages sur les réseaux sociaux ont relayé ces derniers jours une information erronée concernant le prolongement des vacances d’hiver. Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale rappelle que la seule révision qui a été décidé à ce propos a été publiée sur sa page officielle à la date du 07 décembre 2021″, fait savoir le communiqué de la tutelle.

Il est ajouté que les vacances d’hiver sont programmées du « 09 décembre 2021 jusqu’au 01 janvier 2022 ». Cela implique, toujours selon le même communiqué, que « le début du deuxième trimestre de l’année scolaire 2021/2022 sera le dimanche 02 janvier 2022″.

Pour conclure, le ministère a affirmé qu’il faut toujours vérifier les informations avant de les relayer, et concernant le secteur de l’éducation, le communiqué rappelle que le ministère est doté d’un site internet et de pages officielles sur les réseaux sociaux.

Il est à noter que la détection de plus cas de covid-19 au sein des élèves des trois premiers cycles de l’éducation national a été derrière la décision du ministère d’accorder des vacances d’hiver prolongées.