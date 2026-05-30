Prolongation imminente du contrat de Petkovic : voici le nouveau salaire du sélectionneur national

Le suspense a pris fin dans les coulisses de la FAF. Alors que les Verts s’apprêtent à défier les Pays-Bas dans un test grandeur nature, l’instance fédérale a trouvé un accord avec Vladimir Petkovic pour prolonger son contrat. Le sélectionneur national bénéficiera d’une importante revalorisation salairale pour poursuivre l’aventure avec les Verts. Découvrez les chiffres confidentiels de ce nouveau bail.

La Fédération algérienne de football semble vouloir miser sur la stabilité. Le contrat de Vladimir Petkovic, qui arrive à échéance après la Coupe du monde 2026, devrait être prolongé dans les prochaines heures. Selon plusieurs sources concordantes, les discussions entamées depuis quelque temps entre les deux parties ont finalement abouti à un accord.

Satisfaite du travail accompli jusque-là par le sélectionneur bosniaque, la FAF a rapidement manifesté sa volonté de poursuivre la collaboration. Les résultats enregistrés par les Verts sous sa houlette, ainsi que la dynamique positive enclenchée, ont convaincu les responsables du football algérien de lui renouveler leur confiance. Il ne manquerait désormais que l’officialisation de cette prolongation, qui pourrait intervenir avant le déplacement de l’équipe nationale aux Pays-Bas.

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Importante revalorisation salariale

D’après les informations rapportées par le quotidien El-Khabar, la signature du nouveau contrat serait imminente. Les deux parties devraient concrétiser leur accord avant le départ de la sélection nationale pour Rotterdam, où un match amical de prestige est programmé face aux Pays-Bas. Ce rendez-vous servira de test important dans la préparation du Mondial 2026.

Sur le plan financier, un compromis a également été trouvé. Initialement, Vladimir Petkovic a réclamé une revalorisation de son salaire à hauteur de 180 000 euros mensuels. Après négociations, un terrain d’entente a été trouvé autour de 160 000 euros par mois, contre 135 000 euros dans son précédent contrat, ajoute la même source. Une augmentation significative qui reflète la confiance placée en lui par la FAF.

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Départ aux Pays-Bas décalé au 2 juin

Par ailleurs, quelques ajustements ont été apportés au programme de la sélection. Le déplacement vers les Pays-Bas, initialement prévu le 1er juin, a été décalé de 24 heures pour des raisons logistiques. Les Verts s’envoleront finalement le 2 juin à bord d’un vol spécial direct, afin d’optimiser les conditions de voyage et de récupération des joueurs.

Le président de la FAF, Walid Sadi, fera partie de la délégation qui accompagnera l’équipe nationale lors de ce déplacement. Une présence qui témoigne de l’importance accordée à cette rencontre amicale face aux Oranje.

Sur place, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ne disposeront que d’une seule séance d’entraînement avant le coup d’envoi de la rencontre, prévue le 3 juin à Rotterdam. Malgré ce programme allégé, ce match constituera un véritable test grandeur nature pour les Verts, appelés à se mesurer à une sélection européenne de haut niveau à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Ce duel face aux Pays-Bas offrira ainsi un aperçu précieux du niveau de préparation de l’équipe nationale, tout en permettant au staff technique d’effectuer les derniers réglages avant le Mondial américain.

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