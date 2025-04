Prolongation du congé de maternité : voici les nouveaux détails annoncés par le ministre du Travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Ben Taleb, a annoncé un projet ambitieux visant à prolonger le congé maternité à cinq mois, contre 98 jours actuellement, avec un dédommagement journalier pendant 150 jours.

Une réforme centrée sur la santé de la mère et du nourrisson

Lors d’une réponse à la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle au Parlement, le ministre a expliqué que ce projet vise à garantir un temps suffisant pour la récupération post-natale et la prise en charge du nouveau-né, conformément aux exigences médicales et sociales modernes.

🟢Á LIRE AUSSI : Mobilisation générale : l’Algérie adopte une nouvelle loi face aux crises et aux menaces

Cette réforme se veut également une réponse aux attentes des familles en matière de conciliation entre vie professionnelle et obligations parentales, tout en réduisant le stress et les risques de santé liés à une reprise anticipée du travail.

Des mesures supplémentaires pour les enfants nés avec des pathologies

Le projet de loi prévoit également des dispositions exceptionnelles pour les mères assurées sociales dont les bébés naissent avec une maladie grave, un handicap ou une malformation congénitale nécessitant une assistance médicale ou une présence continue.

Dans ce cadre, un premier prolongement de 50 jours pourra être accordé après les 150 jours initiaux, sur présentation d’un dossier médical validé par les services de la sécurité sociale. Un deuxième prolongement allant jusqu’à 165 jours supplémentaires pourra être envisagé selon l’état de santé de l’enfant.

Une avancée sociale au-delà des standards internationaux

Selon le ministre, ces ajustements constituent un progrès remarquable en matière d’assurance maternité, dépassant les standards fixés par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), tant en durée qu’en couverture financière. Il a souligné que cette période prolongée sera intégrée dans le calcul des droits à la retraite, évitant ainsi aux femmes de devoir recourir systématiquement aux arrêts maladie.

🟢Á LIRE AUSSI : Achat/vente d’immobilier en Algérie : ce qui va changer à partir de mai 2025

Cette réforme s’inscrit dans une démarche plus large visant à moderniser le système de sécurité sociale en Algérie, en l’adaptant aux évolutions sociétales, tout en affirmant l’engagement de l’État à soutenir activement les mères salariées et à favoriser un environnement professionnel plus humain et équitable.