Prolongation du congé de maternité à 6 mois : Voici les cas prévus par la loi

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a annoncé l’extension du congé de maternité de 14 semaines consécutives après l’expiration de la période légale.

Cette décision a été révélée lors d’une récente audition devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée populaire nationale (APN), où la ministre a présenté un projet de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques.

Soraya Mouloudji a salué la décision du président de la République, prise lors du Conseil des ministres du 13 janvier 2024, qui permet aux femmes salariées de bénéficier d’un congé prolongé en cas de complications liées à la santé de leur enfant, notamment en cas de handicap mental ou physique. Les mères concernées recevront une indemnité journalière équivalente à 100 % de leur salaire quotidien.

Ce prolongement du congé peut atteindre jusqu’à 24 semaines supplémentaires si les complications persistent, garantissant ainsi un accompagnement et une surveillance médicale continue.

L’Algérie prolonge le congé de maternité à 24 semaines pour soutenir les mères en cas de complications

“Le sage décision du Président de la République s’inscrit dans le cadre de sa politique de soutien à la dynamique sociale, qui suscite l’espoir et continue de renforcer les droits des citoyennes et citoyens”, affirme Mouloudji.

La décision vise également à lutter contre les handicaps chez les enfants en assurant une prise en charge médicale adéquate. En permettant aux mères de rester au chevet de leur enfant, elle favorise une prise en charge plus personnalisée et réduit le stress lié à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Ce nouvel acquis s’ajoute aux nombreuses avancées réalisées par l’État algérien en faveur des droits des femmes ces dernières années, comme le stipule la Constitution de 2020 qui promeut l’égalité des droits politiques et économiques entre hommes et femmes.

Des mesures ont été mises en place pour favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité et pour leur permettre d’accéder à divers dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat.

En outre, les femmes bénéficient d’avantages en matière de sécurité sociale, notamment la possibilité de prendre leur retraite à 55 ans au lieu de 60 ans sur demande. Les mères qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans peuvent également bénéficier d’une réduction d’âge d’un an par enfant, jusqu’à un maximum de trois ans.

Contrairement à de nombreux pays développés, les femmes en Algérie jouissent d’une égalité salariale avec les hommes et ont accès à une allocation chômage. Cela témoigne d’une vision proactive pour approfondir les acquis des travailleuses et soutenir le rôle fondamental qu’elles jouent dans l’éducation des générations futures.