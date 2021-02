Prolongation des vacances d’hiver :Le Ministère de l’Éducation réagit

Le Ministère de l’Éducation Nationale a réagi, ce samedi, 6 février, au sujet des récentes rumeurs relatives à la prolongation des vacances d’hiver, et a catégoriquement démenti ces informations.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, 6 février, le Ministère de l’Éducation Nationale a démenti les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux concernant la prolongation de la période des vacances d’hier pour l’année scolaire 2020-2021.

En effet, le Ministère de l’Éducation a catégoriquement démenti ces informations, et a appelé à la vigilance et à la vérification des informations auprès de sources fiables, notamment sur les comptes officiels du Ministère sur Facebook et Twitter.

Les horaires d’ouverture et de fermeture des lieux de loisirs à Alger

Dans un communiqué rendu public mercredi passé, l’office des parcs, des sports et des loisirs d’Alger a annoncé les horaires d’ouverture et de fermeture de ses différents sites, conformément aux instructions du Premier Ministère, relatives à la réouverture des aires de détente, des espaces de loisirs et de divertissement.

Ainsi, l’office des parcs, des sports et des loisirs d’Alger a révélé que les portes des Promenade des Sablettes ouvriront à 6h30 du matin, le parking fermera à 20h30, avant la fermeture du parc après la sortie de tous des véhicules à 21 h 30.

Concernant le parc zoologique et d’attractions de Ben Aknoun et la Prise D’eau, leurs portes ouvriront à 6h00 du matin, et fermeront le soir 21 h 30, pour permettre aux visiteurs de rejoindre leurs maisons avant les heures de confinement partiel, prévu à 22h dans la wilaya d’Alger. Le jardin d’essai d’El Hamma à Alger sera également rouvert aux visiteurs, et ce de 10h à 21h30 du soir.