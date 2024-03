Prolongation des vacances de printemps : Belabed tranche

Alger, 25 mars 2024 – Après une pause bien méritée pour les vacances de printemps, qui s’étaleront du 21 mars au 7 avril, les élèves retrouveront le chemin de l’école le dimanche 7 avril. Cependant, leur retour en classe sera de courte durée, car deux jours plus tard, soit le mardi 9 avril, ils seront de nouveau en congé à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr. Le ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed, a confirmé qu’aucune modification ne sera apportée à ce calendrier scolaire.

Cette décision vise à garantir le bon déroulement de l’année scolaire et à éviter tout retard dans le programme pédagogique, notamment pour les classes d’examen. M. Belabed a souligné l’importance de chaque jour de classe, affirmant que même deux ou trois jours supplémentaires peuvent avoir une valeur ajoutée significative pour l’apprentissage des élèves.

Le ministre a également mis fin aux rumeurs et spéculations concernant une possible prolongation des vacances de printemps. Il a insisté sur le fait que toute la communauté éducative, enseignants, personnel administratif, élèves et parents d’élèves, est tenue de reprendre le travail et les cours normalement après les vacances.

Il a interdit formellement tout arrêt de travail les deux jours suivant la fin des vacances, juste avant l’Aïd El Fitr.

Faible affluence aux cours de soutien pendant les vacances de printemps

Hier, au premier jour de la semaine dédiée aux cours de soutien pour les collégiens et les lycéens, à l’occasion des vacances de printemps, c’est une présence timide qui a été remarquée sur le terrain.

À Alger par exemple, plusieurs établissements étaient fermés. Certains inspecteurs ayant effectué des visites d’inspection affirment que les élèves et les enseignants étaient absents.

Comparativement au précédent trimestre, cette fois-ci, les cours de soutien n’ont pas attiré beaucoup d’élèves, surtout que cela coïncide avec la période du Ramadan, mais surtout au lendemain du refus catégorique de prolonger les vacances.

La déclaration du ministre de l’Éducation Nationale vise à clarifier la situation et à rassurer les parents d’élèves et les enseignants. La date du 7 avril est donc confirmée comme la date de retour en classe après les vacances. Il est important de souligner que cette décision a été prise en concertation avec les différents acteurs de l’éducation nationale afin de garantir le bon fonctionnement du système éducatif.