« Prolongation des horaires jusqu’à 22h » : Les nouveautés de Baddari pour la rentrée universitaire 2026

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a confirmé ce samedi la prolongation des horaires d’ouverture des infrastructures universitaires jusqu’à 22h00.

Cette mesure vise à offrir aux étudiants des espaces supplémentaires pour les révisions, la réalisation de projets, la recherche et l’innovation.

Baddari a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une meilleure rationalisation des équipements et structures universitaires, selon une organisation garantissant le bon fonctionnement du service public.

Cette annonce a été faite lors d’une visite de terrain effectuée aux facultés de Médecine, des Sciences et des Sciences de l’ingénieur de l’université de Boumerdès.

Inspection à Boumerdès : moderniser les facultés pour la rentrée

L’objectif était de s’enquérir de leur état de préparation pour l’accueil des étudiants en vue de la prochaine rentrée universitaire, ainsi que d’évaluer les conditions d’enseignement, d’accueil et de prise en charge.

Au niveau de la faculté de Médecine, le ministre a ordonné l’aménagement et la modernisation des espaces pédagogiques, l’amélioration des accès et de l’environnement extérieur, ainsi que l’équipement des salles et services, tout en accélérant la numérisation des prestations et l’orientation des étudiants.

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À la faculté des Sciences, Baddari a insisté sur l’embellissement du cadre général de l’établissement et la réhabilitation de ses espaces intérieurs et extérieurs, afin d’offrir un environnement universitaire plus ordonné et adapté aux étudiants comme aux enseignants.

Concernant la faculté des Sciences de l’ingénieur, le ministre a donné des instructions pour le développement et la création de nouvelles spécialités ingénieriques et technologiques, notamment dans les domaines de la microélectronique, des puces électroniques, de la mécatronique, de l’ingénierie matérielle informatique, des systèmes embarqués et de l’automatique.

Instructions ministérielles à Boumerdès : modernisation, IA et transition vers l’Université 4.0

Il a également exhorté le recteur de l’université à engager la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’intelligence artificielle (IA), à travers le développement de formations spécialisées, la promotion de la recherche et de l’innovation, ainsi que l’intégration des applications d’IA dans les services et la gestion pédagogique et administrative.

Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité de renforcer l’accompagnement des étudiants vers l’emploi et le travail indépendant, en soutenant la formation à l’entrepreneuriat, l’incubation de projets et la transformation des idées innovantes en projets économiques concrétisables.

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Ces directives s’inscrivent dans la continuité du plan de développement stratégique de l’université algérienne 2024-2029, visant à consolider la transition vers le modèle « Université 4.0 », fondé sur la digitalisation, l’innovation, l’intelligence artificielle et l’adéquation entre la formation et les besoins de l’économie nationale.

Cette visite intervient après la réunion en visioconférence présidée récemment par M. Beddari avec les directeurs des établissements universitaires et des œuvres universitaires.

Consacrée au suivi de la préparation des infrastructures pour la rentrée, cette rencontre avait été l’occasion de prescrire des visites d’inspection dans les résidences universitaires afin de s’assurer de leur opérationnalité et de garantir les meilleures conditions d’hébergement aux étudiants.