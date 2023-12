Projets de tramways à Blida, Skikda et Batna : le ministre des Transports fait le point

Lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale, le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a répondu aux questions de trois parlementaires concernant l’éventuelle réalisation de nouveaux projets de tramways en Algérie.

En effet, le ministre Zahana a indiqué que la réalisation de ces projets est en cours d’étude et que leur concrétisation dépend de « l’utilité de ces moyens urbains de transport dans les plans de transport des trois wilayas concernées. », a-t-il dit.

Ainsi, révélant que ses services ministériels mènent, actuellement, l’étude pour prendre en charge la réalisation de 3 nouveaux projets de tramways à Blida, Skikda et Batna, le ministre des Transports a précisé que la réalisation dépend, en outre, des moyens financiers mis à disposition de son secteur.

Selon le ministre algérien, Mohamed El Habib Zahana, les services des Transports envisagent d’examiner la possibilité de réaliser des tramways dans les wilayas de Blida, Skikda et Batna, et la faisabilité de ces projets déterminera leur réalisation ou non.

Dans ce sillage, le ministre a précisé que l’examination des plans des transports dans chaque wilaya aura lieu en 2024.

Tramway à Blida, Skikda et Batna : la révélation du ministre

Lors de la même séance plénière de l’APN, le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a indiqué que le projet de tramway de la wilaya de Batna a été gelé en 2015 et qu’il est en phase de ré-examination pour déterminer sa faisabilité.

Par ailleurs, le ministre a tenu à expliquer que « La solution au défi du transport ne dépend pas exclusivement du modèle de tramway, mais plutôt du plan de transport qui guide le choix entre différents modes de déplacement. », dit-il.

Le ministre a, en outre, rappelé que l’étude du projet de tramway dans la wilaya de Blida, et de la nouvelle ville de Bouinan, ainsi que celle de la wilaya de Skikda, est programmé en 2024.

LIRE AUSSI : Droits TV CAN 2023 et JO 2024 : l’ENTV fait une importante annonce

LIRE ÉGALEMENT : Algérie : 7 nouvelles daïras promues en wilayas déléguées