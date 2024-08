Projets d’aménagement dans la capitale : Le coup de pression du wali d’Alger

Le wali d’Alger a donné des directives pour accélérer la cadence de réalisation des projets structurants de la capitale. Alors qu’il effectuait mercredi, une tournée de travail à Alger, il a inspecté l’avancement de plusieurs projets d’infrastructures.

Selon un communiqué de la wilaya d’Alger, ce déplacement a permis de faire le point sur deux grands projets. Il s’agit de l’autoroute reliant le complexe sportif du 5 juillet et Khraicia, ainsi que les travaux d’aménagement de Dounia Parc.

Ces initiatives ont pour objectif, l’amélioration du cadre de vie des citoyens d’Alger. Pour ce faire, plusieurs projets du même type ont été mis en route. Le wali d’Alger insiste aujourd’hui, sur « l’impératif » d’accélérer la cadence des travaux et de livraison de ces derniers.

Avancement du projet routier

Le premier point de la tournée était le projet de la route reliant le 5 juillet à Khraicia. Mohamed Abdenour Rabhi a demandé l’accélération du projet, ne manquant pas d’emmètre certaines suggestions. Il a proposé une rotation des équipes en mode 3×8 pour maximiser l’efficacité. Il a également insisté sur la mobilisation des ressources humaines nécessaires, de même que l’élaboration d’un calendrier détaillé pour les chantiers.

Dans ce contexte, le wali a demandé l’installation de panneaux directionnels pour guider les usagers de la route à proximité des sections achevées. Il a en outre, réitéré l’importance de réduire les délais d’exécution. Il a rappelé, à ce titre, que ce projet s’inscrit dans un plan de développement pour améliorer le transport de la capitale.

M.Rabhi a aussi évoqué l’installation de lampadaires en parallèle avec les travaux. Cela vise à clarifier les obstacles liés aux différents réseaux sous-terrain tels que l’eau, le gaz et l’électricité.

Aménagement de Dounia Parc

Après avoir inspecté les travaux routiers, M.Rabhi a fait une autre halte à Dounia Parc. Un autre projet d’envergure à Alger. Ce projet comprend des espaces récréatifs et sportifs, un lac artificiel et la plantation de 13 600 arbres sur 40 hectares. Le parc sera un lieu agréable pour les habitants de la capitale, en plus de contribuer à la biodiversité.

Sur place, il a ordonné d’accélérer les procédures administratives pour la construction de six parkings. Les normes de sécurité sont également une priorité, notamment pour le parcours dédié aux cyclistes.

M.Rabhi a souligné la nécessité de construire un parking pour les visiteurs. Il a demandé la mise en place immédiate d’un mur de clôture pour délimiter le parc. S’agissant des structures sur les rives du parc, le wali a insisté sur l’accélération des études pour régulariser les bâtiments, conformément à la loi 08/15.

Pour la partie nord du parc, il a exigé une mise en œuvre rapide des kiosques tout en maintenant un standard de qualité élevé pour les services proposés.

