Projet pharaonique à Alger : Djen Djen, le géant des mers prêt à conquérir la Méditerranée

ALGER, le 24 septembre 2024 – Dans le cadre d’une dynamique de modernisation de ses infrastructures portuaires, l’Algérie a lancé un appel d’offres national et international pour l’extension du port de Djen Djen, le plus grand port commercial du pays.

Ce projet, initié sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à renforcer le positionnement stratégique de l’Algérie dans le commerce maritime et à consolider son rôle de plateforme logistique régionale.

Le port de Djen Djen se distingue par son quai profond de 18 mètres, lui permettant d’accueillir des navires de grande capacité. Avec les travaux d’extension en cours, cette profondeur atteindra 20 mètres pour une longueur de quai de 3000 mètres, renforçant ainsi sa capacité d’accueil.

Par ailleurs, le terminal à conteneurs, dont la livraison est prévue pour fin 2025, pourra traiter plus de 2 millions de conteneurs par an, le plaçant parmi les plus importants du bassin Méditerranéen.

ALGER : Le port de Djen Djen appelé à devenir un géant de la Méditerranée

Le choix de Djen Djen pour ce vaste projet d’extension n’est pas fortuit. Sa situation géographique, à proximité des grands axes de communication (autoroute Est-Ouest, réseau ferroviaire, etc.), ainsi que sa proximité des centres industriels, en font un hub logistique idéal.

De plus, sa position sur une route maritime stratégique reliant l’Asie à l’Europe lui confère un avantage compétitif certain. Ce projet d’envergure s’inscrit dans une volonté de dynamiser l’économie nationale en renforçant les échanges commerciaux et en favorisant l’attractivité des investissements.

Le port de Djen Djen, une fois agrandi et modernisé, deviendra un moteur de développement pour la région et un vecteur de croissance pour l’ensemble du pays.

L’Algérie investit massivement dans le développement de ses infrastructures portuaires, avec comme fer de lance le port de Djen Djen. Ce projet ambitieux, qui s’inscrit dans une vision à long terme, vise à faire de l’Algérie un acteur majeur du commerce maritime en Méditerranée.