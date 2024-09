Projet Ninja – Canada: des étudiants algériens au cœur d’un vaste réseau de vol de voitures de luxe

Projet Ninja, une enquête qui a duré plus de trois mois, qui s’est soldée par le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules de luxe en provenance du Québec. Quatre suspects ont été arrêtés et des mandats d’arrêt ont été établis pour quatre autres, dont des Algériens.

Les services de la police régionale de Halton, au Canada, ont dévoilé, dans un communiqué, les détails de cette affaire et de ce réseau criminel qui exerçait dans la région du Grand Toronto.

Plus de 40 véhicules volés par ce réseau criminel

L’enquête, menée par l’unité de crime organisé de la police de Halton, a débuté en mai dernier, sur un groupe de voleurs qui activait dans le Grand Toronto. Au fil du temps et plus les investigations avancent, les enquêteurs ont réussi à identifier la majorité des suspects comme des ressortissants algériens établis au Canada, rapporte le communiqué de la police.

Les suspects, qui occupaient des logements à court terme au Québec, ont commis plusieurs opérations de vol ciblant des véhicules de luxe. Et ce, avant de retourner dans leur lieu de résidence initial. Par ailleurs, le 24 août 2024, les éléments du HRPS ont arrêté trois suspects et un mandat de perquisition a été alors établi.

Les enquêteurs ont mis la main sur des preuves supplémentaires inculpant les suspects. Une caravane, utilisée pour le transport des véhicules de luxe jusqu’au port de Montréal, a été aussi saisie. Le réseau criminel ciblait surtout des VUS de marque Toyota et LEXUS.

Pour ce faire, les voleurs cassaient les vitres arrière du côté passager du véhicule avant d’insérer des clés électroniques pour partir avec leur butin.

Plus de 55 chefs d’accusation déposés contre huit personnes

Par ailleurs, l’enquête a permis de tracer les déplacements des membres de ce réseau entre Québec et l’Ontario pour réussir leurs plans. Les véhicules volés sont destinés à être vendus à Dubaï et au Maroc, rapporte la police dans son communiqué.

La police fait état de quatre personnes arrêtées, dont des étudiants algériens. Il en est question d’Amine G, Badr Eddine D, Ramy B et Olivier P. Ces derniers sont âgés entre 23 et 35 ans. De plus, des mandats d’arrêt canadiens ont été émis contre quatre autres suspects. Notamment : Y A, Yasser H, Fayçel K et Yacine M.

Une douzaine parmi les 40 véhicules volés ont été retrouvés. L’enquête, nommée Projet Ninja, totalise la valeur des vols à environ 3 M$.

