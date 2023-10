Projet loi de finances 2024 : 250 000 logements sociaux et allégement fiscal (Tebboune)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le mercredi 25 octobre 2023, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et au débat du projet de loi de finances pour l’exercice 2024, indique un communiqué rendu public par la Présidence de la République.

En effet, lors de cette réunion, les décisions clés ont été prises, marquant une avancée significative dans le projet de loi de finances. Le projet propose la construction de 250 000 nouvelles unités de logement, dont 100 000 seront destinées au logement social et 150 000 seront dédiées à l’aide au logement en milieu rural.

Réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et suppression de la taxe sur les activités des artisans

De plus, le président a également ordonné une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au maximum, en particulier pour la production de volailles et de produits alimentaires. Cette mesure vise à soutenir l’industrie alimentaire et à atténuer les coûts pour les consommateurs.

En outre, une autre mesure importante annoncée par le président est la suppression de la taxe sur les activités des artisans (TAP). Cette décision vise à encourager le secteur artisanal en éliminant un fardeau fiscal qui pesait sur de nombreux artisans.

Pour ce qui est de la Caisse Nationale des retraites (CNR), le président de la République a exprimé sa satisfaction quant aux indicateurs positifs enregistrés, favorables au retour progressif, à partir de cette année, de l’équilibre de la Caisse Nationale des retraites (CNR), après l’augmentation du nombre de nouveaux emplois et partant la hausse de la moyenne de déclaration des travailleurs au niveau national.

Pour conclure, il a insisté sur l’impératif d’améliorer le rendement fiscal par l’accélération et la généralisation du système de numérisation, de manière à consacrer la véritable justice sociale entre l’ensemble des contribuables, en sus de réviser et d’actualiser progressivement le système comptable en vue de réaliser la cohésion et la transparence totale dans les transactions et les données financières.