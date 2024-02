L’application « FootSider », lancée par Yacine Brahimi, en collaboration avec la star brésilienne, Ronaldinho, marche bien. La startup française compte déjà plus de 100.000 utilisateurs en un peu d’un an d’existence.

Il y a environ deux ans, l’international algérien Yacine Brahim avait annoncé son projet de lancer une application de football « FootSider ». Un projet dont le but est d’aider les footballeurs amateurs.

Une application mondiale qui a pour but de dénicher les jeunes talents au monde et leur donner la chance de se révéler en professionnel. Il n’est pas seul, puisque le projet a été lancé en collaboration avec la star brésilienne Ronaldinho. À pas moins d’une année de son lancement, il semble que le projet est sur la bonne voie. En effet, la startup française compte plus de 100.000 utilisateurs, à pas moins d’un an depuis son lancement.

7 joueurs déjà sélectionnés pour faire des essais dans des clubs pros

L’application « FootSider » est considérée comme « le réseau social du foot ». Elle permet de mettre en relation des joueurs, en recherche d’un projet, avec des clubs pros ou amateurs, et a déjà permis de nombreux recrutements. Aussi, elle s’adresse aux clubs pros et amateurs, et a notamment permis à plusieurs joueurs non conservés par des centres de formation de réaliser leur rêve, en intégrant des clubs pros.

Depuis le début de l’année en cours, « FootSider » s’ouvre à l’international. L’application a ainsi commencé l’année avec une grosse détection à Antalya en Turquie. Une première opération qui a permis à 7 joueurs sélectionnés par FootSider de réaliser des essais dans des clubs pros.

La startup française va également envoyer une sélection à Saragosse pour affronter des clubs espagnols (du 18 au 23 février), puis organiser un gros « Scouting Day » à Liège en Belgique, avec de nombreux recruteurs belges qui seront présents.