Projet d’extension du métro d’Alger : les travaux bientôt terminés ?

Le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a annoncé mercredi que le projet de mise en place de nouvelles gares et d’installation du « Métro d’Alger démarrera d’ici la fin de l’année en cours.

Cette déclaration a été faite dans le contexte de la visite de travail et d’inspection du ministre Cherfa sur les projets d’extension de la ligne de métro d’Alger, faisant partie du plan de désengorgement de la capitale, comme l’a indiqué le communiqué du ministère.

Lors de cette visite, le ministre a examiné l’état d’avancement des travaux majeurs qui approchent de leur achèvement à la station de métro du pôle universitaire d’El Harrach, située le long du tracé reliant El Harrach à l’aéroport international d’Alger, sur une distance de 9,5 kilomètres.

Il a insisté sur « l’importance de débuter la mise en œuvre du programme de préparation des travaux, de la préparation des tunnels et de la pose des voies ferrées au cours des trois derniers mois de cette année ».

Le métro gratuit pour les étudiants

L’Office National des services universitaires (ONOU) a récemment déclaré que les étudiants universitaires auront désormais droit à la gratuité des transports en métro et en tramway dans sept wilayas.

Un communiqué émanant de l’ONOU précise que cette mesure découle des initiatives prises par le ministère de l’Enseignement supérieur pour améliorer et enrichir les services destinés aux étudiants universitaires.

Cette démarche fait suite à la signature d’un accord avec la société « Setram » dans le but de faciliter les déplacements en métro et en tramway dans sept wilayas du pays, à savoir Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla, Sidi Bel Abbès et Mostaganem.