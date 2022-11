Projet d’investissement qatari pour la production de lait en Algérie

Le chef de l’Organisation de protection des consommateurs (APOCE), Zebdi Mustapha, a révélé que la société qatarie « Baladna » pour la production de lait et l’élevage de vaches fera bientôt un investissement important en Algérie dans la wilaya d’El Bayadh.

Zebdi a déclaré sur sa page Facebook officielle que la société qatarie, qui est l’une des plus grandes sociétés de production de lait du golfe, a l’intention d’investir dans la région de Bougtob, au nord de l’État d’Al-Bayadh.

Il a ajouté que l’entreprise vise à fournir du fourrage et des vaches pour développer l’activité de la société mère au Qatar et exporter du lait vers des destinations internationales. Selon la même source, le projet devrait démarrer au début de l’année prochaine si les études techniques que l’équipe d’experts compte mener sur le sol et le climat sont conformes aux aspirations du projet.

Le wali de la province d’El Bayadh, Farid Mohammedi, accompagné du chef de l’Assemblée populaire de l’Etat, a reçu une délégation d’experts de la société qatarie « Baladna » spécialisée dans le domaine de la production laitière.

Selon une déclaration de la wilaya, la délégation qatarienne a visité une inspection de la ferme modèle à Bougtob. Où on leur a fourni toutes les explications et clarifications nécessaires concernant la mise en place de l’immense et important projet au niveau de la wilaya d’El Bayadh.

La délégation a enregistré une grande satisfaction et un grand intérêt pour la concrétisation de ce projet.

La visite s’est déroulée, en présence de cadres du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Mais aussi le directeur des intérêts agricoles, et le directeur du directeur des ressources en eau. Ainsi que le directeur de l’Agence nationale des ressources en eau de Saida et les autorités locales de la commune.

Tebboune se rend au Qatar pour assister à la cérémonie d’ouverture du Mondial 2022

Hier, le samedi 19 novembre 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu à Doha à l’invitation de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir du Qatar, et ce, pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde 2022, prévue aujourd’hui.

C’est dans un communiqué rendu public hier, que la Présidence de la République a fait savoir que « le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu aujourd’hui au Qatar pour prendre part à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de football 2022, prévue ce dimanche 20 novembre 2022, à Doha ».

D’ailleurs, le communiqué de la Présidence n’a pas manqué de souligner que le Président Tebboune se rend au Qatar pour assister à cette cérémonie « à l’invitation de frère, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar ».