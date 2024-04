Projet de résolution sur l’adhésion de la Palestine à l’ONU : l’Algérie se mobilise

La décision prise hier, mardi, par l’Algérie de présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité recommandant à l’Assemblée générale d’accepter l’État de Palestine en tant que membre des Nations unies, est l’étape ultime précédant le vote sur le projet de résolution par les membres du Conseil de sécurité.

Cette démarche, qui a bénéficié d’un fort soutien de la part du groupe arabe à New York, fait suite aux efforts diplomatiques intensifs déployés par la diplomatie algérienne, conformément aux instructions élevées du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ordonnant de mobiliser le plus grand soutien possible pour permettre à l’État de Palestine d’obtenir son adhésion pleine et entière aux Nations unies.

La session de vote sur ce projet de résolution a été programmée jeudi 18 avril en cours à 15 heures, heure de New York, soit à 20 heures, heure d’Alger.

Immédiatement après l’initiative algérienne, le groupe arabe à New York a publié une déclaration exprimant son soutien « ferme et constant » à la demande d’adhésion pleine de la Palestine aux Nations unies, soulignant qu’il s’agissait d’une étape attendue depuis longtemps et qu’elle aurait dû être entreprise non seulement depuis 2011, mais depuis 1948.

Le groupe arabe appelle les membres du Conseil à voter en faveur de cette résolution

Le groupe arabe a également appelé tous les membres du Conseil de sécurité à voter en faveur du projet de résolution présenté par l’Algérie, exhortant les membres du Conseil à ne pas entraver cette initiative cruciale.

Dans sa déclaration, le groupe arabe a souligné que l’adhésion aux Nations unies constituait une étape décisive dans la bonne direction vers une solution juste et durable à la question palestinienne, conforme au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies.

Il a mis en garde contre le prolongement injustifié du déni de la légitimité de la Palestine sur la scène internationale, soulignant qu’il était temps de corriger cette erreur historique et de faire respecter les droits inaliénables du peuple palestinien à l’autodétermination, à la souveraineté et à l’établissement de son État.

Enfin, le groupe arabe a exhorté le Conseil de sécurité à répondre à l’appel de la communauté internationale et à approuver la demande d’adhésion de la Palestine sans plus tarder, considérant que toute chose moins que cela constituerait un abandon flagrant de la responsabilité du Conseil de soutenir les principes de la Charte des Nations unies et du droit international.