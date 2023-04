Projet de loi immigration – France : Macron veut accélérer l’expulsion des immigrés clandestins

Le président français Emmanuel Macron a appelé à durcir les lois pour accélérer le renvoi des immigrants clandestins dans leur pays d’origine. Macron a aussi souhaité accélérer l’insertion et l’organisation des travailleurs étrangers dans des métiers stressants, ainsi qu’à améliorer leur intégration.

Ces décisions interviennent suite à l’annonce de la nouvelle loi sur l’immigration en France. Les députés du parlement français avaient commencé à discuter du projet de loi en mars, qui vise à régulariser le statut des résidents illégaux depuis trois ans ou plus. En effet, la loi vise à attribuer aux travailleurs des secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, une résidence spéciale d’un an.

La loi accélérera également l’examen des dossiers des demandeurs d’asile, tout en intensifiant l’expulsion des étrangers en situation irrégulière.

Il est à noter que la loi française interdit l’emploi de travailleurs sans titre de séjour et permet aux employeurs de recruter des travailleurs sans résidence pour une période limitée s’ils ne trouvent pas de candidats qualifiés.

Le nombre d’immigrés en hausse en France

Un rapport de l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) avait récemment été publié. Il mettait en lumière les chiffres de l’immigration en France en établissant un large panorama de l’immigration dans le pays.

Le nombre d’immigrés en France a recommencé à grimper suite à la pandémie du Coronavirus selon le rapport. Les immigrés algériens représentent 12,7% de la population immigrée en France.

Les évènements de l’année 2020 avaient entraîné la fermeture des frontières et la réduction de l’octroi de visas pour les étrangers, ralentissant le flux migratoire. Le pays comptabilise aujourd’hui plus de 7 millions d’immigrés.

En 2021, 10% de la population française représentait des immigrés. Le même rapport décortique et précise les lieux de provenances de ces derniers. 47,5% sont nés en Afrique, 31,1% viennent d’Europe, 13,6% d’Asie et 5,8% d’Amérique et d’Océanie.