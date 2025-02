Projet de loi des Finances 2025 : vers le renforcement des exportations algériennes

Dans un contexte de modernisation économique et d’ambition de renforcer la compétitivité des entreprises algériennes à l’international, la Direction régionale des Douanes, en partenariat avec le Bureau régional du CREA à Oran, a organisé ce jeudi une journée d’étude dédiée à la promotion des exportations par l’application des mesures douanières prévues dans le projet de loi des Finances 2025.

Cet événement, salué par le Conseil de Renouvellement Économique Algérien, a réuni d’importants responsables locaux et des acteurs économiques de premier plan, témoignant de l’engagement du secteur public à soutenir l’économie nationale.

La journée d’étude, tenue à Oran, a rassemblé plusieurs hauts responsables, dont le Gouverneur d’Oran, le Directeur Général des Douanes, le Président du Conseil Populaire de la wilaya et le Directeur Général du CREA. Ces figures emblématiques, accompagnées de nombreux cadres issus de divers services douaniers et des administrations économiques locales, ont partagé leurs perspectives sur l’application des nouvelles dispositions douanières du projet de loi des Finances 2025.

L’objectif principal de cette rencontre était de fournir aux acteurs économiques régionaux une compréhension approfondie des réformes annoncées, ainsi que des opportunités qu’elles représentent pour faciliter et dynamiser les opérations d’exportation.

Les participants ont pu suivre des communications détaillées présentées par les hauts responsables des Douanes, leur permettant de poser des questions et d’exprimer leurs préoccupations quant à la mise en œuvre effective des mesures. Ce dialogue constructif a permis d’éclairer les stratégies pour exploiter au mieux les dispositions favorables de la nouvelle loi, visant à améliorer la fluidité des échanges commerciaux et à promouvoir le produit national sur les marchés internationaux.

Vers une application concrète : démonstration sur le terrain et perspectives d’avenir

L’un des moments forts de la journée a été la visite du port d’Arzio, où les participants ont assisté à une opération de chargement en direct. Au port, ils ont observé le déploiement opérationnel de la nouvelle stratégie, avec le chargement de plaques d’acier. Ces plaques, destinées à l’exportation vers la Turquie, illustrent concrètement comment les mesures douanières et les initiatives d’optimisation logistique s’inscrivent dans une dynamique d’exportation accrue.

Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation des marchés avait, en amont, souligné l’importance de ces mesures pour assurer l’approvisionnement du marché national et faciliter les échanges commerciaux à l’ère de la mondialisation. La coordination entre les autorités locales d’Oran et de la wilaya de Blida, par exemple, est envisagée pour garantir une meilleure logistique et une répartition optimale des produits exportables. Cette coopération intercommunale, rendue possible par la modernisation des procédures douanières, est perçue comme un levier essentiel pour dynamiser l’économie régionale.

En conclusion, cette journée d’étude organisée par la Direction régionale des Douanes d’Oran et le Bureau régional du CREA marque un pas décisif dans l’application des dispositions du projet de loi des Finances 2025. En offrant un cadre de dialogue et de formation aux acteurs économiques, les autorités visent à transformer les opportunités offertes par les nouvelles règles douanières en succès commercial à l’export, renforçant ainsi la position de l’Algérie sur la scène internationale.