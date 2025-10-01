Projet de Loi de Finances 2026 : le gouvernement se réunit pour tracer la 1ʳᵉ feuille de route

Réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Sifi Ghrieb, l’Exécutif a étudié plusieurs dossiers majeurs, dont le projet préliminaire de loi de finances pour 2026, la régulation des services numériques et le développement des micro-entreprises.

Le gouvernement a consacré une partie de sa réunion hebdomadaire à l’examen du projet préliminaire de loi de finances pour l’année 2026. Selon un communiqué des services du Premier ministre, ce texte sera présenté lors du prochain Conseil des ministres en vue de son adoption. L’élaboration de ce projet, qui fixe les grandes orientations budgétaires du pays, s’inscrit dans un contexte marqué par les défis économiques et la nécessité de consolider la croissance nationale.

Réunion gouvernementale : finances, numérique et entrepreneuriat au menu

Au cours de la même réunion, les membres du gouvernement ont étudié un autre projet de loi portant sur les règles générales encadrant les services de confiance pour les transactions électroniques et l’identification numérique. L’objectif de ce texte est de créer un cadre national moderne et unifié pour la certification et la signature électroniques. Selon l’Exécutif, cette initiative permettra d’instaurer un environnement numérique sûr et fiable, favorisant ainsi le développement des services digitaux et leur utilisation dans des conditions sécurisées.

Par ailleurs, l’équipe gouvernementale a examiné les résultats de la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain, à laquelle l’Algérie a activement participé. La présentation faite devant les membres de l’Exécutif a mis en avant les efforts consentis par l’État pour assurer le succès de cet événement continental.

Cette édition a été qualifiée de réussite totale pour l’ensemble de l’Afrique, notamment en raison du nombre de contrats signés, largement supérieur aux prévisions, et du record de fréquentation, aussi bien sur place qu’à distance.

Numérique : vers un cadre national pour la signature électronique

Le gouvernement a également étudié une série de mesures visant à garantir la continuité de cette dynamique. Ces actions devraient contribuer à renforcer l’intégration économique et commerciale au sein du continent africain.

Enfin, le gouvernement a présenté une feuille de route pour développer les micro-entreprises. Celle-ci s’appuie sur les dispositifs de soutien de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, ainsi que de l’Agence nationale de gestion du microcrédit.

La feuille de route vise à renforcer l’inclusion financière et à créer des emplois durables, en intégrant davantage les micro-entreprises dans les chaînes de valeur. Elle prévoit également des mécanismes de financement adaptés pour accompagner ces petites structures.

À travers ces décisions et orientations, le gouvernement entend consolider la stabilité économique, accélérer la transition numérique et encourager la création d’emplois, tout en renforçant la place de l’Algérie dans l’espace africain.