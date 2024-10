Projet de loi de finances 2025 : Priorité à la santé

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présenté les grandes lignes du budget 2025 du secteur de la santé devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale.

Ce projet de loi de finances marque une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente, soit plus de 158 milliards de dinars supplémentaires pour soutenir les nouvelles priorités du secteur.

Répartition des dépenses pour un système de santé renforcé

Selon Saihi, les autorisations de dépenses pour 2025 s’élèvent à environ 1 413 milliards de dinars.

De cette somme, on a 72 % destinés aux dépenses de personnel, ce qui reflète l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, tandis que 17 % vont aux dépenses des établissements sous tutelle du ministère.

Les investissements, quant à eux, représentent 10 % du budget, avec une attention particulière pour les infrastructures et les équipements médicaux, et enfin 1 % va aux frais de gestion des services publics.

Une hausse pour valoriser les ressources humaines

La hausse budgétaire permettra également d’honorer les augmentations salariales et les régimes indemnitaires prévus pour les professionnels de la santé suite à la révision des statuts de la fonction publique du secteur.

Cette augmentation s’inscrit dans une stratégie globale visant à valoriser les compétences et renforcer l’attractivité des carrières médicales en Algérie.

En parallèle, 19 782 nouveaux postes ont été créés pour répondre aux besoins en ressources humaines, notamment avec l’ajout de personnel formé.

Investissements majeurs dans les infrastructures et équipements

Pour répondre aux besoins croissants en infrastructures, l’état a réservé plus de 67 milliards de dinars en autorisations de dépenses et 42 milliards de dinars en crédits de paiement à la réalisation et l’évaluation des projets en cours.

Ils ont consacré un montant supplémentaire de 30 milliards de dinars à l’acquisition d’équipements médicaux modernes et à la construction de nouvelles structures hospitalières, visant à améliorer l’accès aux soins de qualité pour l’ensemble de la population.

Renforcement de la prévention et de la santé scolaire

Le ministre a souligné l’importance de la prévention dans ce nouveau budget.

Les priorités incluent le renforcement de la médecine scolaire pour protéger la santé des élèves, l’amélioration des services d’urgence et la maintenance des équipements médicaux.

La digitalisation des services figure également parmi les objectifs, visant à moderniser la gestion des établissements et à assurer une meilleure traçabilité des soins.