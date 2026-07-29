Projet de la promenade de la Pêcherie d’Alger : en images, l’état d’avancement du chantier

Un chantier discret mais ambitieux progresse au cœur de la capitale. La wilaya d’Alger vient de publier un communiqué illustré sur l’état d’avancement de la promenade la Pêcherie, situé dans la basse Casbah. Ce projet, l’un des plus structurants du renouveau du front de mer algérois, prend désormais une forme concrète avec la réalisation d’une esplanade monumentale de 16 000 mètres carrés.

Cette vaste esplanade constitue la pièce maîtresse du projet. Conçue pour relier le boulevard Che Guevara à la façade maritime d’Alger, elle offrira aux habitants et aux visiteurs un espace de transition inédit entre le tissu urbain historique et la mer.

Les équipes s’attellent actuellement à la construction de cette terrasse panoramique, dont l’envergure dépasse celle d’un simple aménagement paysager. Il s’agit d’un ouvrage structurel majeur, pensé pour réconcilier physiquement la vieille ville avec son littoral, longtemps coupé par les infrastructures portuaires.

À LIRE AUSSI : Adrar : le mégaprojet Baladna reçoit un nouveau coup d’accélérateur

La Place des Martyrs connectée aux galeries souterraines du port

Au-delà de la terrasse, le projet intègre une dimension souterraine tout aussi remarquable. Les travaux prévoient de relier la Place des Martyrs aux galeries basses du site portuaire, créant ainsi un axe de circulation piéton continu depuis le cœur de la Casbah d’Alger jusqu’au bord de mer.

Ce passage constituera, à terme, un véritable corridor patrimonial et touristique. Les visiteurs pourront descendre depuis la médina historique, traverser les couloirs souterrains et déboucher directement sur la Méditerranée, sans jamais croiser la circulation automobile.

C’est précisément cette logique de continuité urbaine qui distingue la promenade la Pêcherie des autres projets d’embellissement en cours à Alger. La connexion entre la ville haute, la place emblématique et la mer n’a jamais été aussi proche de se concrétiser.

À LIRE AUSSI : Que faire à Alger ? Les 7 incontournables recommandés par le magazine GEO

La pêcherie, pièce centrale du Plan Bleu pour la façade maritime d’Alger

Ce chantier ne s’inscrit pas dans le vide. Dès mars 2026, lors d’une visite d’inspection du wali Mohamed Abdennour Rabehi, les autorités avaient déjà présenté les grandes lignes de ce projet. À l’époque, la réalisation d’une esplanade reliant la Place des Martyrs à la mer figurait parmi les priorités affichées du Plan Bleu, la feuille de route stratégique pour la modernisation de la capitale.

Le wali avait alors donné des instructions pour accélérer le rythme et avait demandé une étude d’extension jusqu’à la place Port-Saïd. La publication du nouveau communiqué d’avancement confirme que le chantier a bien tenu ses engagements depuis.

Par ailleurs, ce projet s’intègre dans un ensemble plus large de transformations urbaines. La route côtière touristique de 14,5 kilomètres, qui s’étire de l’Oued El Harrach jusqu’à Tamentfoust, participe de la même ambition : restituer aux Algérois un accès fluide et agréable à leur littoral. Ces deux projets forment, ensemble, l’ossature d’une nouvelle façade maritime d’Alger.

Le Parc de l’Indépendance, autre chantier phare du front de mer algérois

La promenade la Pêcherie n’est pas le seul espace vert à transformer le visage de la capitale. En juin 2026, le wali Rabehi s’était rendu sur le chantier du Parc de l’Indépendance, un axe vert et piéton destiné à relier le Mémorial du Martyr au parc des Sablettes, en traversant la Villa Abdellatif, le Musée des Beaux-Arts et le Jardin d’Essais de la Hamma.

Sur ce site, les terrasses panoramiques sur la baie d’Alger étaient déjà achevées à cette date. Les équipes travaillaient alors sur les cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’éclairage et la végétalisation. Deux chantiers distincts, donc, mais une seule et même vision : faire d’Alger une capitale tournée vers la mer.

À LIRE AUSSI : Après des années d’attente, le film sur l’Émir Abdelkader connaît enfin sa date de tournage