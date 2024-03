Projet confiscation des locaux de l’Ambassade d’Algérie au Maroc : Alger promet de réagir

L’Algérie a vivement réagi dimanche à ce qu’elle qualifie de « comportements provocateurs » de la part du Maroc, exprimant sa condamnation la plus ferme face au projet de confiscation des locaux de son ambassade au Maroc. Cette réaction marque une escalade des tensions entre les deux pays voisins.

En effet, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, l’Algérie a dénoncé cette initiative marocaine, la qualifiant de « violation inqualifiable du respect et du devoir de protection à l’égard des représentations diplomatiques d’États souverains ».

L’Algérie affirme que ce projet va à l’encontre des normes internationales établies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit le respect et la protection des ambassades sur le territoire d’accueil, quelles que soient les circonstances. Cette déclaration souligne la ferme opposition de l’Algérie à toute action susceptible de compromettre ses intérêts nationaux.

Des tensions croissantes entre l’Algérie et le Maroc

Cette réaction algérienne survient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays voisins, en particulier en ce qui concerne la question du Sahara occidental. Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont souvent été marquées par des différends politiques et territoriaux, et cette récente escalade ne fait qu’accentuer les tensions régionales.

Face à ces provocations, le gouvernement algérien affirme qu’il répondra « par tous les moyens qu’il jugera appropriés ». Cette déclaration souligne la détermination de l’Algérie à défendre ses intérêts nationaux et à protéger ses représentations diplomatiques à l’étranger.

L’Algérie annonce également son intention de recourir à toutes les voies légales disponibles, notamment en faisant appel aux Nations Unies, pour faire respecter ses droits et protéger ses intérêts dans cette affaire.

En condamnant fermement les actions du Maroc, l’Algérie lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle prenne position et défende les principes fondamentaux du droit international, notamment en ce qui concerne le respect des ambassades et des représentations diplomatiques.

Pour conclure, l’Algérie souligne l’importance de la solidarité entre les nations pour garantir la paix et la stabilité régionales, et appelle à une résolution pacifique de ce différend, dans le respect du droit international.