Projet AADL 3 : trois mois après les inscriptions, la date de livraison enfin dévoilée

Lors d’une récente interview, Hakim Bey, directeur général de l’urbanisme et de l’architecture au ministère de l’Habitat, a dévoilé des détails captivants concernant le très attendu projet AADL3. Ce projet, visant à offrir une solution durable à la crise du logement en Algérie, prévoit la construction de 135 000 logements répartis sur tout le territoire national.

AADL3 : le projet terminé à l’horizon 2026

Selon Bey, les travaux prévus pour le projet AADL 3 devraient être achevés dans un délai maximal de 24 mois, soit d’ici à l’automne 2026. L’un des aspects les plus novateurs de ce projet est la conception des « semi-tours », des immeubles pouvant atteindre jusqu’à 30 étages.

À LIRE AUSSI : L’AADL 3 dévoile ses ambitions : Des immeubles de « 30 étages » pour redéfinir le paysage urbain

Ces structures modernes se distingueront par des équipements de pointe, notamment des ascenseurs modernes qui garantiront un confort optimal aux futurs résidents. Ces bâtiments auront également une conception réfléchie pour intégrer des espaces permettant l’installation de systèmes de climatisation, tout en maintenant une esthétique harmonieuse.

Des « semi-tours » pour moderniser le paysage urbain algérien

Chaque niveau de ces semi-tours pourra accueillir jusqu’à six logements, ce qui permettra une utilisation efficace de l’espace et une densité adaptée aux besoins des zones urbaines. Cependant, il est important de noter que toutes les résidences du projet AADL3 ne prendront pas cette forme de tours. Certaines zones bénéficieront de constructions plus traditionnelles, en fonction des particularités locales et des besoins spécifiques.

Ce projet est perçu comme une étape cruciale dans la modernisation du secteur du logement en Algérie. En plus de répondre à la demande croissante de logements, il vise à redéfinir le paysage urbain, offrant aux villes algériennes un visage plus moderne et adapté aux exigences contemporaines. Le projet AADL3 promet ainsi d’allier confort, modernité et esthétique, tout en répondant aux besoins pressants des citoyens en matière de logement.

À LIRE AUSSI : AADL : Qui peut bénéficier d’une réduction de 10% sur son logement ? (PLF 2025)