Progression de 17,4% : une banque algérienne parmi les trois premières du monde arabe en 2025

La Banque de Développement Local (BDL) s’impose au premier semestre 2025 comme l’une des banques arabes à la croissance des crédits la plus rapide. Avec une progression soutenue de son portefeuille, l’établissement algérien se positionne dans le top 3 du classement publié par le First Bank Rankings Center.

Dans ce classement qui recense les établissements arabes à forte croissance des crédits, plusieurs pays de la région sont représentés par plusieurs banques. L’Algérie y figure avec un seul établissement, la BDL, tandis que l’Égypte, les Émirats, le Maroc, l’Oman et le Qatar comptent chacun un ou plusieurs représentants. Cette répartition illustre la diversité des acteurs bancaires dans le monde arabe et situe la BDL dans le contexte régional.

La BDL parmi les leaders de la croissance des crédits dans le monde arabe au S1 2025

Selon le First Bank Rankings Center, la Banque de Développement Local occupe la troisième place des banques arabes à plus forte croissance de crédits au premier semestre 2025. Son portefeuille de crédits nets a progressé de 17,4%, pour atteindre 9,06 milliards de dollars fin juin 2025, contre 7,72 milliards de dollars fin 2024.

Elle se place derrière deux établissements égyptiens :

Commercial International Bank (CIB) : +30,9%

: +30,9% Arab African International Bank : +20,8%

Le classement repose sur la croissance des crédits nets, exprimée en dollars américains, et couvre uniquement les maisons mères dont les actifs dépassent 15 milliards de dollars.

TOP 10 des banques arabes à la croissance la plus rapide des crédits

La BDL est la seule banque algérienne figurant dans le top 10 des banques arabes à la croissance la plus rapide des crédits. Les autres pays de la région comptent plusieurs représentants. L’Égypte place deux banques dans le trio de tête, les Émirats arabes unis en comptent trois, le Maroc deux, tandis que l’Oman et le Qatar apparaissent avec une banque chacun.

Derrière le trio de tête, les banques émiraties se distinguent par leurs performances, l’Abu Dhabi Islamic Bank affiche une croissance de 14,5%, Emirates Islamic Bank 13,4% et Sharjah Islamic Bank 12,9%. Le Maroc place également deux banques dans le top 10, avec la Banque Centrale Populaire à +14,3% et Attijariwafa Bank à +13,6%.

Enfin, Oman et le Qatar complètent le classement avec des croissances respectives de 13,8% pour Sohar International Islamic Bank et 12,7% pour la Commercial Bank of Qatar.

Une tendance majoritairement positive pour le secteur bancaire arabe

Sur les 55 banques évaluées, 50 ont enregistré une croissance positive des crédits nets au premier semestre 2025. Le classement repose sur des données officielles et ne prend pas en compte les filiales étrangères, assurant ainsi une comparaison homogène entre les établissements.

La troisième place de la BDL souligne sa capacité à progresser rapidement dans le domaine du crédit, tout en participant à la dynamique régionale des banques arabes.