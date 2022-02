Programme vols internationaux d’Air Algérie : 14 destinations au Menu

Depuis la réouverture des frontières aériennes en juin, les vols internationaux ont repris graduellement pour atteindre aujourd’hui une trentaine de vols par semaine vers plusieurs destinations.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 16 février, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a dévoilé un récapitulatif de son programme de vols internationaux.

En effet Air Algérie opère deux vols journaliers en aller-retour depuis et vers la France, l’un entre l’aéroport d’Orly (Paris) et Alger, et l’autre depuis et vers l’aéroport d’Oran.

D’autres vols vers l’aéroport Charles de Gaulle sont prévus tous chaque mardi et jeudi depuis la Capitale. Quant aux vols prévus en provenance de Canstantine, au menu, on retrouve 3 vers Orly chaque vendredi, samedi et dimanche et 4 vers Charles De Gaulle programmés chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Quelles sont les destinations opérées par Air Algérie ?

Les vols hebdomadaires entre Marseille et l’aéroport international Houari Boumediene en aller-retour sont prévus chaque samedi. Tandis que 4 vols entre Barcelone et le même aéroport, sont programmés chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Par ailleurs, 3 vols entre Rome et Alger sont prévus chaque samedi, mardi et jeudi et un vol est prévu chaque vendredi entre l’Algérie et Moscou en aller-retour. La mise à jour du programme d’air Algérie concerne d’autres destinations, dont les vols hebdomadaires sont répartis ainsi :

–Alger — Montréal — Alger : chaque mardi, jeudi et samedi ;

–Alger — Dubaï : chaque dimanche et jeudi ;

–Dubaï – Alger : chaque lundi et vendredi ;

–Alger — Londres — Alger : dimanche et mardi ;

–Alger — Tunis — Alger : mercredi, vendredi et dimanche ;

–Alger — Istanbul — Alger : chaque dimanche, lundi, mercredi et jeudi ;

–Alger — Le Caire — Alger : lundi et vendredi ;

–Alger — Genève — Alger : un vol hebdomadaire chaque samedi ;

– Alger – Frankfurt : dimanche, mercredi, vendredi.

À rappeler que le ministre des transports avait précédemment annoncé l’augmentation du nombre de vols entre l’Algérie et le Canada. En effet, à partir du 28 février 2022, le nombre de vols hebdomadaires entre les deux pays va passer de 6 à 10 en aller-retour, dont 5 vols pour Air Algérie et 5 pour Air Canada.