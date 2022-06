Programme vols France – Algérie : Transavia lance 2 nouvelles lignes

En vertu du principe de réciprocité établi par le gouvernement algérien, les compagnies aériennes étrangères bénéficieront du même nombre de vols que celui d’Air Algérie. En effet, c’est ce qui s’est passé du côté d’Air France et ASL Airlines qui ont précédemment annoncé leurs programmes spécial été 2022.

Par ailleurs, Transavia a décidé de suivre le pas de ses homologues. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction; en ce mardi 21 juin 2022, Transavia annonce officiellement son nouveau programme pour la saison estivale; reliant la France à l’Algérie. Ainsi, cette compagnie low-cost desservira les aéroports d’Alger, de Constantine, de Tlemcen et d’Oran depuis ceux de Paris, Nantes, Lyon et Montpellier.

Vols France – Algérie : deux nouvelles lignes chez Transavia

Après l’obtention des autorisations nécessaires, Transavia a décidé d’augmenter son nombre de liaisons à destination de l’Algérie. Cependant, et pour répondre à la forte demande exprimée par la diaspora, celle-ci a instauré deux autres nouvelles lignes :

Depuis Montpellier vers Oran : trois vols hebdomadaires à compter du 1 août 2022;

Depuis Paris-Orly à destination d’Oran : deux vols par semaine à partir du 3 Août 2022.

Le programme été 2022 à destination d’Algérie de Transavia

Pour cette saison estivale 2022, Transavia desservira l’Algérie à raison de plus de 50 liaisons par semaine. Ainsi, à partir de l’aéroport de Paris-Orly, ce transporteur aérien a prévu : quatre vols journaliers vers Alger, trois vols hebdomadaires vers Tlemcen, cinq liaisons par semaine vers Constantine et six autres à destination d’Oran.

Par ailleurs, depuis l’aéroport de Nantes, cette low-cost desservira uniquement l’aéroport d’Alger au rythme de deux liaisons hebdomadaires. En ce qui concerne la ligne Lyon – Oran, celle-ci a programmé un seul vol par semaine pour l’été 2022.

Toutefois, au départ de Lyon et à destination d’Alger, Transavia affiche quatre liaisons par semaine sur ce nouveau programme. La compagnie ne compte pas s’arrêter sur ce point, dans la mesure où elle annonce trois vols hebdomadaires reliant Alger à Montpellier; mais aussi deux autres à compter du 3 août 2022 vers Oran. Il convient de préciser également que les billets vers ses destinations sont déjà disponibles en vente sur le site de la compagnie.