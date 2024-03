Programme TV – Ramadan : l’ARAV lance un avertissement aux chaines de télévision

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a souligné l’importance pour tous les acteurs du secteur de surveiller attentivement leurs programmes, particulièrement en ce qui concerne les spots publicitaires.

En effet, selon un communiqué officiel, l’ARAV a noté une diffusion excessive de spots publicitaires par certaines chaînes de télévision au cours des trois premiers jours du mois sacré de Ramadan.

Dans le communiqué, l’ARAV a mis en garde les chaînes de télévision quant à l’importance de respecter les lois et les réglementations qui encadrent le secteur publicitaire à la télévision.

Il est essentiel, selon l’ARAV, que les chaînes de télévision respectent les dispositions légales régissant la publicité audiovisuelle, tout en tenant compte des spécificités culturelles et religieuses du mois de Ramadan et de la société algérienne dans son ensemble. Le mois de Ramadan est une période particulièrement importante pour la communauté musulmane, caractérisée par la prière, le jeûne et la réflexion spirituelle.

Sensibilisation à l’éthique audiovisuelle

L’ARAV met en lumière l’importance d’une approche éthique dans la diffusion des programmes audiovisuels, en particulier pendant des périodes sensibles comme le Ramadhan. La publicité excessive peut avoir un impact négatif sur les familles algériennes, perturbant le caractère sacré du mois de Ramadhan et les valeurs familiales.

Pour garantir le respect des normes éthiques et légales, il est essentiel que les chaînes de télévision maintiennent une surveillance constante de leurs programmes et de la publicité diffusée.

Les acteurs du secteur audiovisuel doivent s’engager à respecter les règles établies par l’ARAV et à contribuer à créer un environnement médiatique sain et respectueux.

Pour conclure, l’ARAV souligne que plutôt que de se concentrer uniquement sur la publicité, les chaînes de télévision devraient privilégier la diffusion de contenus pertinents et de qualité, en phase avec les valeurs de la société.