Les attentes étaient élevées parmi les téléspectateurs algériens en prévision du mois de Ramadan 2024, avec la série tant attendue « Roo’ya » qui devait être diffusée pendant cette période festive. Cependant, une nouvelle décevante a éclaté récemment, annonçant l’interruption brusque du projet.

La série, qui devait mettre en vedette des acteurs renommés tels que Mohammed Rghis et Souhila Benlachhab, avait suscité un grand intérêt dès son annonce. Les fans étaient impatients de découvrir l’intrigue de cette nouvelle production qui promettait de captiver les téléspectateurs pendant le mois saint.

La série algérienne « Roo’ya » retirée du programme TV du Ramadan 2024

Le tournage avait commencé en janvier, mais des complications juridiques auraient surgi entre les producteurs de la série et la chaîne One TV en ce qui concerne les droits d’auteur. Cela a entraîné des retards et des discussions qui ont ébranlé la préparation du projet. Malgré les efforts pour résoudre les problèmes, il semble que les désaccords persistent, conduisant à l’arrêt brutal de la production.

À LIRE AUSSI : La série algérienne « 11/11 » primée au festival de Matera en Italie

Si les spéculations vont bon train, les raisons exactes de cette décision soudaine n’ont pas encore été révélées. Les fans restent dans l’attente de déclarations officielles des parties impliquées pour comprendre les circonstances exactes de l’interruption du projet. Certains prônent des différents financiers, tandis que d’autres suggèrent des désaccords créatifs.

Mohamed Reghis, Souhila Benlechheb et tant d’autres à l’affiche

Cette nouvelle a suscité une déception palpable parmi les fans qui attendaient avec impatience de découvrir cette série prometteuse. La popularité des acteurs principaux ajoutait à l’anticipation générale, et la soudaineté de l’annonce a pris beaucoup au dépourvu.

À LIRE AUSSI : Une actrice algérienne confirme une deuxième saison de la série « El Batha » (vidéo)

Les deux rôles principaux étaient notamment détenus par l’acteur Mohamed Reghis, et la talentueuse Souhila Benlechheb. Une pléiade d’artistes algériens de renoms faisaient également partie du casting. L’industrie du divertissement en Algérie attend maintenant des éclaircissements sur les raisons derrière cette décision et si une résolution pourrait éventuellement être trouvée pour redonner vie à ce projet prometteur.