Programme TV – Ramadan 2024 : importante mise au point de l’ARAV

La Haute Autorité de Régulation de l’Audiovisuel (ARAV) en Algérie a récemment appelé tous les acteurs du secteur audiovisuel à respecter les spécificités du mois de Ramadan et sa sainteté. Il est essentiel de se conformer aux règles légales et éthiques, sans se laisser emporter par des objectifs purement commerciaux ou la recherche de sensationnalisme au détriment du professionnalisme.

En effet, cette instance rappelle qu’il est primordial de veiller à ce que les programmes diffusés pendant le mois de Ramadan soient adaptés à toutes les catégories de public, et que l’accent doit être mis sur la promotion de l’identité algérienne, avec sa diversité culturelle, et faire de cette période une opportunité pour mettre en valeur le patrimoine national.

Promouvoir le respect et la diversité de la culture algérienne

Par ailleurs, en encourageant le respect des valeurs et des traditions pendant le mois de Ramadan, la Haute Autorité de Régulation de l’Audiovisuel en Algérie souhaite promouvoir une culture du respect et de la diversité. Il est donc essentiel de mettre en avant la richesse de la culture algérienne et de permettre aux téléspectateurs de découvrir et de s’identifier à leur propre héritage.

De plus, pour répondre aux attentes du public pendant le mois de Ramadan, il est important de proposer une programmation diversifiée et de qualité. Les chaînes de télévision doivent veiller à offrir des émissions qui correspondent aux différents goûts et intérêts du public, tout en respectant les valeurs et les traditions du pays.

Pour conclure, en mettant en avant le caractère authentique et diversifié de la culture algérienne, les acteurs du secteur audiovisuel contribuent à valoriser le patrimoine national. Il est essentiel de préserver et de promouvoir les traditions et les coutumes qui font la richesse de l’Algérie, et de les présenter de manière positive et respectueuse.