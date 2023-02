Programme TV Ramadan 2023 : Numidia Lezoul sera-t-elle présente ?

L’actrice et la chanteuse algérienne très appréciée par les Algériens et les Algériennes, Numidia Lezoul, a annoncé son absence pour la grille de ramadan 2023. En effet, la comédienne a renoncé aux offres qu’elle avait reçues. Et ce, pour passer le ramadan entre sa famille. Effectivement, cette mauvaise nouvelle a attristé ses followers. Eux qui attendaient passionnément le retour de Numidia. Cependant, après une longue absence, la jolie blonde s’est contentée de quelques apparitions en story sur son compte Instagram.

Au-delà de son nouveau son, « Fi lamane », qui a vu le jour en janvier dernier. Donc vous l’aurez compris, le retour de la chanteuse sur le petit écran n’est pas prévu pour ce ramadan. Dans ce sillage, il convient de rappeler que l’interprète de « Mon bébé d’amour » a déjà pris part à plusieurs productions ramadanesques. On citera notamment « Timoucha » 1 et 2 et « Boubalto ».

Il convient de préciser que l’instagrameuse a animé également quelques émissions. Telles que « Why not », diffusée sur la chaîne Lana Tv. Effectivement, ce programme a eu des retours positifs. Cependant, l’activité de la chaîne a été malheureusement suspendue.

Numedia Lezoul présente sur Instagram

Comme on l’avait mentionné plus haut, Numidia ne sera pas présente durant ce ramadan. Cependant, elle n’hésite pas à partager quelques story quotidiennement sur son compte Instagram. En effet, l’actrice ravissante parle à ses abonnés via les messages. D’ailleurs, elle partage même les messages d’amour qu’elle reçoit tous les jours.

De sa part, Numidia a fait savoir à plusieurs reprises que l’amour de ses fans est la première raison qui alimente sa passion pour le domaine artistique. D’autant plus après la période difficile qu’elle avait passée.