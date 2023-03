Programme TV – Ramadan 2023 : l’ARAV met en garde les acteurs du secteur

Comme chaque Ramadan, les programmes télévisés connaissent une nette croissance. Entre les séries en tous genres, les émissions culinaires, les caméras cachés… le monde télévisuel algérien connaît une multitude de programmes que le téléspectateur attend pour occuper ses journées de jeune ou ses « sahrates ramadanesques ».

Il est à rappeler que tous les programmes télévisés sont sous le contrôle de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), qui veille au respect des principes du peuple algérien et aux spécificités de ce mois sacré.

C’est dans ce contexte, que l’ARAV a rappelé hier à tous les acteurs du secteur la nécessité de contrôler leurs programmes, en respectant les spécificités du mois sacré de Ramadan, et de ne pas se laisser emporter par l’appât du gain.

L’ARAV appelle à éviter les violences et à respecter le référent religieux national

Donc c’est dans un communiqué que l’Autorité de régulation de l’audiovisuel rappelle à « Tous les acteurs du secteur de l’audiovisuel sont tenus de contrôler leurs programmes, en respectant les spécificités du mois sacré de Ramadan, ainsi que les règles d’éthique et de déontologie, de ne pas se laisser emporter par l’appât du gain et l’audimat, d’éviter toutes formes de violence, et de respecter le référent religieux national ».

En outre, l’ARAV rappelle « la nécessité de protéger les enfants et d’assurer un service médiatique qui soit à la hauteur des aspirations de la famille algérienne ».

Pour conclure, à cette occasion, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel tient à féliciter tout le peuple algérien et l’ensemble des travailleurs et personnels du secteur, en leur souhaitant Ramadan Moubarak.