Programme TV Ramadan 2023 : l’actrice Mina Latcher révèle les raisons de son absence

Alors que le Ramadan 2023 approche à grands pas, de nombreux téléspectateurs se demandent quels projets verront le jour pendant le mois sacré. Cependant, il semble que la comédienne Mina Lachter, également connue sous le nom de « Timoucha », ne fera pas partie de ces projets cette année.

La raison de son absence serait liée à une heureuse nouvelle : la naissance de son premier enfant. Sur sa page officielle Facebook, elle a partagé sa joie en annonçant que son fils, Silane, était né le 8 mars..

Cependant, la naissance n’a pas été facile et elle a déclaré vouloir apprendre à son fils que rien ne vient facilement dans la vie.

Malgré cette absence, les fans de Mina Lachter pourront sans aucun doute la retrouver dans de nouveaux projets à l’avenir.

« Hob el Moulouk », le dernier projet de Mina Lachter

Elle a brillé dans la série romantique comique « Hob El Moulouk » avec l’acteur Saad Al-Qatt, qui a captivé le public algérien grâce à leur grand talent et leur sens de l’humour.

Cette série a été réalisée par Nacer Eddine Sahli et écrite par Faten Chedli, et c’est une coproduction algéro-tunisienne qui aborde des thèmes sociaux et familiaux en suivant l’histoire d’une famille aristocratique confrontée à divers événements et conflits.

La distribution comprend des acteurs tunisiens et algériens, notamment Mina Lachter, Mohamed Boushayaeb, Saad Sabti, Mourad Oujit et Ahmed Zaitouni pour le côté algérien, et Mona Noureddine, Fathi Al-Muslimani, Chedli Al-Arfawi et Mariam Ben Mami pour le côté tunisien. « Hob El Moulouk » a été diffusé sur la chaîne El Nahar pendant le Ramadan 2022.

Cependant, dès le 3ème épisode, la série a provoqué une large polémique sur les réseaux sociaux en Algérie et s’est vue déprogrammée.