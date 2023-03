Programme TV Ramadan 2023 : des tiktokeurs réunis dans une sitcom

Le programme TV du ramadan 2023 sera riche et diversifié en matière de séries, sitcoms et sketchs. Enfin, les téléspectateurs algériens s’attendent à ça après la divulgation des différents programmes qui seront diffusés pendant le mois béni. Comme on l’avait évoqué dans nos articles précédents, cette année plusieurs figures emblématiques vont faire leur retour sur le petit écran.

À l’image de Biyouna, Bahia Rachedi, Mourad Khan ou encore Athmane Bendaoud… Cependant, une sitcom a été spécialement dédiée aux youtubeurs et aux tiktokeurs ! En effet, la chaine Echorouk TV va diffuser une sitcom qui réunit plusieurs figures connues sur les réseaux sociaux. Notamment, des youtubeurs, des tiktokeurs et des instagrameurs !

Parmi les personnes qui ont pris part à cette production, on citera Mourad Aoudia, Maria Zeddam et Hichem DN. On notera que les comédiens susmentionnés possèdent une grande communauté sur les réseaux sociaux. Notamment Mourad Aoudia qui est suivi par plus de 3 millions de followers sur Instagram. Ainsi que plus de deux millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube !

Rappelons que Amine Boumedienne sera également présent dans cette production, intitulée “Jidaa Mouchtarak” (tronc commun) qui raconte le quotidien d’une classe qui regroupe plusieurs lycéens turbulents. Effectivement, le choix des comédiens de ce programme n’est pas passé inaperçu ! Dans le détail, les internautes ont sorti les griffes même avant la diffusion du projet.

Des tiktokeurs sur le petit écran : les internautes réagissent

Vous n’êtes pas sans savoir qu’en Algérie les conflits entre les acteurs qui ont fait le théâtre et les influenceurs ne sont pas sur le point de s’arrêter. D’ailleurs cela est valable pour les journalistes. En effet, les acteurs et les journalistes estiment que les producteurs doivent leur accorder un certain privilège.

Les producteurs ont été, à plusieurs reprises, accusés de privilégier les personnes présentes sur les réseaux sociaux et qui possèdent un nombre d’abonnés élevé ! “Encourager la médiocrité” voilà à quoi ressemble le choix des acteurs, selon la majorité des téléspectateurs algériens.

Pour ne rien arranger, les tiktokeurs seront bel et bien présents durant le mois de ramadan. Selon les utilisateurs des réseaux sociaux c’est totalement inacceptable. D’autant plus que certains d’entre ces tiktokeurs partagent un contenu qui ne répond, visiblement pas, aux attentes et aspirations des téléspectateurs algériens ou encore à la sainteté de ce mois sacré !