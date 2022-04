Programme TV Ramadan 2022 en Algérie: 12 séries et feuilletons au menu

Comme chaque Ramadan, les feuilletons dramatiques, les sitcoms et autres séries humoristiques envahissent les écrans des Algériens. Et avec l’agrandissement de l’offre des chaînes public, et la multiplication des chaînes privées, le téléspectateur n’a que l’embarras du choix. Dans cet article, nous vous présentons les principales productions de ce Ramadan 2022.

Les feuilletons dramatiques

La télévision publique nationale propose à ses fidèles téléspectateurs trois feuilletons :

Quand les jours nous blessent (عندما تجرحنا الأيام)

Avec Aziz Boukrouni, Moustafa Laribi, Fizia Tougourti et Nesrine Serghini. Dans une ambiance dramatique, Khaled, un personnage complexe qui rêve d’avoir un enfant, part à la rencontre de différentes personnes avec lesquelles il établit des relations tumultueuses, mais la vie le confronte à un rêve qui semble perdu.

Le gémissement de la terre (أنين الأرض)

Avec Abdelhalim Zribi, Hassan ben Zarari, Najia Laaraf et Fatiha Soltan. Dans un contexte dramatique, le quinquagénaire Sahnoun, personnage puissant, vit dans un petit village, et cherche à s’emparer des terres fertiles pour pouvoir réaliser un projet urbain pour le profit d’une société étrangère.

Un jeu dangereux (لعبة خطرة)

Avec Azeddinn Bouraghda, Ahmed Maddah, Mohamed Islam Mokhtari et Farida Harhar. Série policière qui raconte dans chaque épisode des histoires différentes, sans rapport les unes avec les autres.

La chaîne privée Elchourouk, quant à elle, va diffuser deux séries dramatiques:

Babour Ellouh (بابور اللوح)

Les événements du feuilleton traitent de la réalité amère que vie la jeunesse algérienne ; une jeunesse qui, à la recherche d’un meilleur avenir, se lance dans l’aventure très risquée de l’immigration clandestine, ou la harga. Série écrite et réalisée par Nasreddine Souhili.

Yemma (يما) – Saison 3

Les événements de la série tournent, dans le cadre de drame social, sur le drame du divorce dans la société algérienne, et des problèmes qui en résultent. La série est écrite et réalisée par Madih Belaid. Et elle comprend les stars les plus brillantes du monde arabe ; ainsi qu’une équipe composée de Hamd Raghis, Mounia Benfeghoul, Malika Belbay, Mohamed Bounoughaz, Fizia Tougourti, Elias Salem, Marwa Bouchoucha, Sidahmed Goumi, Lydia Larini et Amin Mimoun.

La chaîne Ennahar TV a préparé, elle aussi, deux feuilletons :

Ben Leblad (بنت لبلاد) – Saison 2

Cette œuvre met en lumière la vie de la famille algérienne authentique qui habite les villes et les villages. C’est une nouvelle série tragi-comédie réalisée par : Mehsas Youcef ; scénario et dialogues : Manel Messaoudi ; avec la participation des comédiens: Tayeb Benaija, Barrah Nouara, Barkoun Lilian, Bouswalim Mohamed Najib, Noui Loubna, Nabil Chialy, Atallah Shaima, Kenza Moussous et bien d’autres.

Hab Mlouk (حب ملوك)

Avec Souad Soubki, Mina Lachtar, Mourad Oudjit et Mohamed Bouchaib. Une série de comédies romantique qui raconte l’histoire de l’amour des rois dans une atmosphère à la fois romantique et humoristique.

Cette année, la chaîne sportive El-Heddatf TV se distingue à son tour avec son feuilleton dramatique El-Bouhali:

El Bouhali (البوهالي)

Avec Souhila Ben Lachhab, Chams Eddine Dari, Moufida Addas et Mohamed Tahar Zaoui. Série dramatique dont les événements se déroule dans un quartier populaire d’Alger. On y retrouve une fille qui incarne l’image de la femme arabe ambitieuse qui lutte contre l’injustice de la vie, la pauvreté et la souffrance.

Les séries humoristiques

En matières de sketchs et de séries humoristiques, le public sera servi aussi. Voici quelques uns des programmes phares de ce mois de Ramadan 2022:

Is3afcom (إسعاف كوم) – ENTV

Avec Sabrina Koreichi, Sally Ben Nacer, Fatiha Warad et Nesrine Belhadj. Drame algérien, traitant, dans un cadre humoristique, de plusieurs sujets liés à la santé et aux ambulanciers.

Deqyous et Maqyous, Saison 4 (دقيوس ومقيوس) – Elchourouk

Avec Nabil Asli, Nassim Haddouche, Charaf Bendaoud et Mohamed Chayed. Dans le cadre d’une comédie satirique, la série poursuit, dans cette 4e saison, l’histoire de deux soldats de l’armée nationale pendant la période coloniale (Deqyous et Meqyous), et met en lumière leurs déboires.

F90s, Saison 2 (فالتسعين) – Elchourouk

Avec Mostefa Laribi, Mohamed Khasani et Souhaila Moallem. Une série humoristique qui décrit la vie d’un jeune homme qui vit dans le passé, précisément dans les années 1990, et ce dans sa façon de s’habiller et de se comporter. Un ami à lui l’aide à trouver l’amour de sa vie.

L’inspecteur Tahar en Hollande (المفتش طاهر في هولندا)

Avec Hakim Traïdia, Fodil Assoul, Idir Ben Ibouche et Mourad Oudjit. Dans le cadre d’une comédie satirique, l’inspecteur Tahar et son acolyte de toujours, Laprenti décident de participer au concours du meilleur inspecteur de police au monde, appelé le Nez d’or.